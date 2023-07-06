大亞灣核電廠氚排放量等同福島10倍？　核學會及環團：不能比較

日本即將排放福島第一核電站核廢水至大海，及後有報道指中國四座核電廠每年的氚排放量遠超褔島，當中鄰近香港的大亞灣核電廠每年氚排放量上限為225兆貝克，是福島核電廠每年排放量的10倍。



香港核學會主席陸炳林指，不能以一般核電廠營運排出的水，與日本褔島受污染的水比較，因為氚含量符合標準則可使用，但核廢水不只含氚，更包括其他放射性物質。另有環團直指如此比較是「混淆視聽」，強調日本褔島排放的核廢水的影響難以估計。



國際原子能機構（IAEA）周二（4日）發表日本核廢水排放計劃的安全性檢視總結報告，指計劃符合其安全標準，對環境影響「微不足道」。早於兩星期前，日本《讀賣新聞》報道，當地政府列出中國四座核電廠每年的氚排放量全部達90兆貝克以上，遠高於福島核電廠每年22兆貝克的排放量。至於距離香港約50公里的大亞灣核電廠，香港核電投資有限公司（HKNIC）的數據顯示，氚的年度監管限值為225兆貝克，等同於福島核電廠的10倍。

香港核學會主席陸炳林指，氚屬於低能量放射性物質，生物半衰期較短，殘留人類體內時間較內約是7至14天，多喝乾淨水可以透過尿液及出汗排出。他表示，日本福島核電廠的核廢水包括62種放射性核素，包括鈈、鍶、銫等超鈾元素，生物半衰期高達18年，影響較大。雖然日方表示可過濾大部份放射性物質，「但始終減唔曬」，排放的核廢水多更多物質，比起大亞灣核電廠排出的污水「複雜」很多。

日本政府正式決定2年後將福島第一核電站核廢水經過濾並稀釋後排出大海。（路透社）

他續指，氚為無法分解的物質，很多核電廠亦會排放氚，大亞灣核電廠於監管之下排出的核廢水，對於一般市民而言並無特別風險：「唔可以將一般核電廠營運排出嚟嘅水同褔島事故排出嚟嘅水、受污染嘅水比較，兩件分開嘅事。」

香港地球之友行政總裁洪藹誠則指，如此比較是混淆視聽。他指出，核電廠於正常使用情況之下，液態氚含量附合指定標準則可以排放，但由於今次是褔島核事故導致囤積大量核污水，需要幾十年時間才排放，裡面或含很多不同的放射性元素。

如果你剩返（大亞灣核電廠）氚同（日本福島核電廠）氚咁比較，大家都係符合，而家個問題就係，你係咪確保（日本福島核電廠排放污水）剩返氚先？ 香港地球之友行政總裁洪藹誠

香港地球之友行政總裁洪藹誠。（資料圖片／林穎嫺攝）

他續指，日方目前不能百分百確保可以完全處理褔島核災的核污水，並且不會有其他物質流出去，數據並不公開透明，令國際社會擔憂：「如果萬一你個技術係出現咗問題嘅話，你雖然聲稱話氚以外你都過濾到，但原來唔係嘅話，一旦比佢流出咗大海，對海洋同人嘅影響係難以估計，因為你排放緊係幾十年路排落去。」