夏日炎炎，正是出門玩水解暑的好日子。不過須小心嬉水後引「水」入耳，患上俗稱「游泳耳」的外耳炎。屆時又痕又痛之餘，分分鐘影響聽力！下文會詳解「游泳耳」的病理，同時分享日常使用耳藥的注意事項，保障耳部健康。



撰文：醫善同行醫學顧問、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明



耳道溫熱潮濕，正是細菌滋生的溫床。所謂「游泳耳」是形容外耳道發炎，不少患者泳後處理不當或污水入耳，容易令耳道積水及滋生細菌而發炎。不止游泳會導致「游泳耳」，日常洗頭或以被棉棒或手指撩耳，亦有可能刮傷耳道而導致發炎。

參考數據，接近90%「外耳炎」患者屬於細菌感染，其餘10%則屬真菌感染。此病十分常見，當中以7至12歲免疫系統未發展完全的兒童，以及免疫系統弱的長者較為高危。

外耳炎分為急性及慢性。前者發炎原因大多是耳道積水及受傷，後者則指病情持續三個月或以上仍未痊愈，患者可能因耳環或洗頭水過敏而長期發炎。

患者患上急性外耳炎，初期會出現耳道痕癢不適，部份患者此時可能誤以為耳垢太多所致，自行購買耳油滴耳，但要注意耳油主要作用為潤滑耳道，務求令耳垢容易跌出，卻沒有殺菌之效。

參考數據，接近90%「外耳炎」患者屬於細菌感染，其餘10%則屬真菌感染。此病十分常見，當中以7至12歲免疫系統未發展完全的兒童，以及免疫系統弱的長者較為高危。（視覺中國/GettyImages）

比起滴耳油，患者其實可利用耳用的「2%醋酸」滴耳；耳用醋酸當中的酸性有效抑制細菌繁殖，舒緩症狀。特別建議患者如欲購買滴耳藥水，不宜自行按喜好選購，可考慮到有RX標誌的藥房向藥劑師查詢，屆時藥劑師會詢問病況，再向患者提出專業的用藥建議及注意事項。

當患者外耳發炎惡化至中度，其耳道會開始出現紅、腫、痛，甚至有液體流出的情況。若病情步入嚴重時，患者耳道痛楚及滲液的情況會加劇，耳道可能腫脹至堵塞，影響聽力及耳鳴。患者需要求醫診治，在醫生處方下使用抗生素滴耳約5至10日，徹底消滅病菌。曾有病例的耳道同時被細菌及真菌感染，結果需要「雙管齊下」使用抗真菌及抗細菌的耳藥水。

事實上，耳道出現痕癢發炎就需要盡快處理，否則延誤治療，病菌容易擴散，患者有機會由外耳炎演變為中耳炎，令耳骨受到感染，面部神經亦可能受牽連而出現面部麻痹。

預防外耳炎，首要避免污水入耳及耳道積水。游泳時宜慎選水質乾淨的泳灘或泳池，避開污水。（資料圖片/盧翊銘攝）

滴耳藥水為常見的治療方法，不過不少患者反映滴耳水時會出現頭暈及耳鳴等不適。以下分享兩項滴耳貼士：

（一）滴耳藥水時，須用藥的耳朵朝上，身體側躺。滴耳後至少等待2至3分鐘，讓藥水流入耳道深處及加以吸收。



（二）如滴耳藥水「温度較低」，有時滴耳後出現短暫頭暈及耳鳴，可能與耳藥水溫度過低有關。患者滴耳前可先手握藥水，令藥水稍為變暖，有助減低不適機會。



預防外耳炎，首要避免污水入耳及耳道積水。游泳時宜慎選水質乾淨的泳灘或泳池，避開污水。此外，有人習慣以棉棒或採耳棒撩耳，用以「吸水」或清出耳垢，但以上方法容易刮傷或過度清潔耳道。其實游泳及沐浴過後，可以側頭讓耳道水份自然流出，或以風筒的輕度風力短暫吹耳，令耳道回復乾爽。

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