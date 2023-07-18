消委會｜85%醃菜鈉含量高　坤興記橄欖菜每100克有310塊昆蟲碎片

由於醃菜放置的時間更長，不少「上班一族」都愛買醃菜作為開胃前菜，當中泡菜、酸菜、榨菜等更是不少家庭的必備之選。消委會測試市面上30款包裝醃菜樣本，結果發現逾85%樣本的鈉含量偏高，若經常進食可能會增加患上高血壓，甚或其他疾病的風險。



另外，消委會亦發現大部分的樣本含少量異物，當中3款橄欖菜樣本的昆蟲碎片含量較多，而「坤興記」橄欖菜，每100克有310塊昆蟲碎片，為眾多樣本中最多。



消委會已將資料交予食安中心跟進，該中心回覆時指，就輕質異物方面，只在其中1款產品的跟進樣本發現1塊長約0.5毫米的懷疑昆蟲碎片，並正作出跟進，其餘樣本均沒有檢出任何異物。「坤興記」回覆查詢表示，已主動回收市場上的所有相關產品，同時根據消委會的報告，與生產商跟進，要求作出相應質量改善及標籤資料更新。



消委會早前就測試市面上30款包裝醃菜樣本，結果發現逾85%樣本的鈉含量偏高。（馬煒傑攝）

消委會早前在超級市場、百貨公司等地方搜集了30款預先包裝醃菜樣本，包括8款泡菜、4款德國酸菜（sauerkraut）、5款青瓜、5款榨菜、4款蘿蔔和4款橄欖菜。樣本每包或瓶的售價介乎$4.3至$82不等，而每100克或毫升的售價則由$4.3至$26.5不等。

消委會就30個樣本進行多項測試，包括營養素、污染物、防腐劑、微生物、以及輕質異物含量。結果發現除了德國酸菜樣本Foodcraft外，其餘樣本均檢出輕質異物，分別有粉蟎、毛髮、昆蟲碎片或等金屬碎片。

美味棧、坤興記、綿香 驗出昆蟲碎片較多

29個樣本中有的異物含量為每100克樣本含1至314塊異物不等，當中3款橄欖菜樣本，美味棧、坤興記和綿香的昆蟲碎片含量較多，而坤興記橄欖菜，每100克有310塊昆蟲碎片，為眾多樣本中最多。

29個樣本中有的異物含量為每100克樣本含1至314塊異物不等。（消委會《選擇》月刊）

消委會估計，橄欖菜樣本的異物含量頗高，或可能因為橄欖菜的主要原料為芥菜葉，相比菜梗或莖部，菜葉容易摺疊藏污垢，難徹底清洗。儲存條件不當亦可能使橄欖菜滋生細菌及受其他物質污染，如蒼蠅或昆蟲等，影響橄欖菜的衞生狀況。

食安中心正跟進疑有昆蟲樣本個案

消委會已將資料交予食安中心跟進，中心回覆時指，就輕質異物方面，中心只在其中1款產品的跟進樣本發現1塊長約0.5毫米的懷疑昆蟲碎片，並正作出跟進，其餘樣本均沒有檢出任何異物。

坤興記回覆查詢表示，已主動回收市場上的所有相關產品，同時根據本會的報告，與生產商跟進，要求作出相應質量改善及標籤資料更新。美味棧回覆時則指，已即時與廠商針對此報告提出的相關事項作緊密跟進。另為謹慎起見，該公司指已於過去10天內立即停售及全面回收受影響批次的產品。

100克的鈉含量 641毫克至3080毫克

此外，消委會調查結果亦發現，逾85%樣本的鈉含量偏高，每100克的鈉含量由641毫克至3,080毫克不等。其中鈉含量最高的樣本為蓬盛的橄欖菜，成年人進食1份30克所攝入的鈉已有924毫克，接近世衞建議的鈉每日攝取上限的一半。

消委會亦發現，部分樣本的鈉含量標示值較測試結果為低，當中金久醃菜部分每100克的鈉檢出量為1,780毫克，與標示值660毫克相差169.7％。消委會指，出現該等差異除了可能是營養標籤出錯，另一原因相信是由於樣本的鈉含量標示值，實為整包醃菜（即包括固體連同液體）的鈉含量，故如產品的汁液較多，包裝上有關鈉的標示值可能較醃菜部分的鈉含量低。

除高鈉外，消委會亦指，亨氏青瓜樣本和Maeba蘿蔔樣本，每100克樣本分別含25.8克和34.0克糖，屬高糖。另有4款樣本則屬高脂，全部均為橄欖菜，每100克的總脂肪含量介乎46.4克至69.6克。

消委會建議在進食醃製蔬菜時，應注意醃製蔬菜的鈉含量普遍偏高，消費者應節制食用分量，日常飲食亦應以選擇新鮮蔬菜為主；而若身體有包括腸易激綜合症等腸胃問題，以及患有高血壓、心臟病或慢性腎衰竭人士，應避免食用醃菜。此外，要避免食用來源不明的產品，購買時應仔細檢查產品是否有異味或顏色異常。

過去三年僅接2宗醃菜投訴

消委會在2020、2021及2022年分別收到0宗、2宗及0宗就醃菜的投訴，而今年則收獲0宗相購投訴，情況與去年同期一樣。