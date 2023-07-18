消委會濕紙巾｜屈臣氏等8款滿分　思詩樂含水量最高 　強生最抵用

新冠疫情後，濕紙巾幾乎成為生活必需品。消費者委員會出版新一期《選擇》月刊，當中測試了市面上20款較常見的個人護理濕紙巾。談論濕紙巾的其中一個因素，便是其含水量，是次測試發現，全部樣本的含水量均高於內地標準的最低要求，當中思詩樂嬰兒濕潔淨棉（120包）的含水量最高，含水倍率達到6.1倍。

另外，今次測試有八款產品的總評分獲滿分，其中強生手口純水濕紙（3包裝）的平均售價最低，每張濕紙巾為0.22元。



▼八款滿分濕紙巾的平均每張售價▼



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是次測試涵蓋市面上20款較常見的個人護理濕紙巾樣本，用途以清潔身體為主，全部均沒有具消毒效能的聲稱，部分樣本包裝標示「純水」、「手口專用」等字眼，大部份聲稱適合用於嬰幼兒。除了一款樣本屬獨立包裝（每包裝為2張），以及兩款樣本屬小包裝（每包裝有10張或20張）；其餘樣本每包裝有60張至100張不等，每張濕紙巾售價介乎$0.12至$0.8不等，相差逾五倍半。

價格最貴的為chicco的Ultra Soft&Pure Wipes，原產地聲稱為意大利，平均每張售價為0.8元，不過其總評分只有3.5分，其包裝貼紙在重複拉開和黏合十數次後，黏力減少而無法緊貼包裝的開口。至於最便宜的為TOPVALU的濕紙巾（3包裝），其總分為4分。

八款產品獲滿分

今次總分獲滿分5分的有八款產品，分別為屈臣氏手口專用環境友善嬰兒柔濕巾（5包裝）、思詩樂嬰兒濕潔淨棉（120包）、特柔清新香味濕紙巾（3包裝）、阿布泰99%純水濕紙巾、維達純水嬰兒柔濕巾（3包裝）、強生手口純水濕紙（3包裝）、順順兒頂級實惠嬰兒濕紙巾（3包裝）、Lec.Be For Baby&Kids 水99.9%幼兒即棄濕抹巾（手口用）（3包裝）。當中售價最便宜的為強生，平均每張價錢為0.22元。

思詩樂嬰兒濕潔淨棉的含水量最高（120包）

另外，今次測試亦量度濕紙巾的含水量，將樣本放入約攝氏85度的焗爐內烘乾四小時，再量度烘乾後的重量，以計算前後對比的重量差異。結果發現，全部樣本的含水量均高於內地標準的最低要求（1.7倍），當中思詩樂嬰兒濕潔淨棉（120包）的含水量最高，含水倍率達到6.1倍；其餘樣本的含水量介乎2.2倍至3.7倍。

使用濕紙巾的六大貼士（消委會圖片）

嬰幼兒及長者 長期使用濕紙巾或有過敏反應

消委會表示，濕紙巾的主要成份為水，當水接觸空氣中的黴菌後，便會容易發霉，因此濕紙巾一般會添加防腐劑。消委會續指，由於嬰幼兒及長者的皮膚較敏感，長期使用濕紙巾或容易引起過敏反應，因此可以用紗布或純棉花加溫水，取代濕紙巾擦拭，以減少接觸過多不必要的化學添加物。另外，在使用濕紙巾後，亦可用沾有清水的棉花，抹淨皮膚，減少化學物留在皮膚上。