李玟Coco離世｜精神科醫生指失眠等屬抑鬱症惡化先兆　籲及早求助

歌手李玟Coco今日（5日）晚上突然傳出死訊，其姐姐李秋林（Carol）、李思林（Nancy）今日公佈，李玟因抑鬱症病情急轉直下，並在7月2日在家中輕生，至7月5日不治。



精神科專科醫生莊勁怡表示，抑鬱症非不開心那麼簡單，而是一些壓力的因素導致腦部分泌出現問題，影響患者對事情的看法。她續指，如患者出現失眠、無精打彩及言語間透露有尋死念頭等，都是病情惡化先兆，提醒家人如留意到患者有這些轉變，應及早求助。另一精神科專科醫生歐陽國樑表示，有研究指出，不少自殺個案都曾向人求助，故親友應「多用耳少用口」，如發現患者有自殺念頭，應要找專業人士協助。



李玟姐姐李秋林（Carol）及李思林（Nancy）今日在社交平台公布李玟死訊，指她數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，惟近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，延至7月5日不治，與世長辭。

據醫管局統計指出，本港已有超過三十萬人患上抑鬱症，而世界衛生組織的資料更顯示，全球抑鬱症患者超過一億人，但少於25%的患者會尋求有效的治療。

「會諗嘢負面到唔係理性可以解釋到」

精神科專科醫生莊勁怡表示，抑鬱症非不開心那麼簡單，而是一些壓力的因素導致腦部分泌出現問題，影響患者對事情的看法，「係會諗嘢負面到唔係理性可以解釋到，係好唔合常理，所以亦令到佢哋好痛苦。」她續指，任何人都有機會患上抑鬱症，而如家族成員中如有人患有抑鬱症，患病的機會也較高。

她提醒，如市民發現自己不開心的情緒持續超過一段時間，並同時影響到正常生活，則要去找社工或醫生求助。她補充，抑鬱症病情惡化的速度因人而異，有些患者可能兩、三日情況已變得很差，故對於早前已確診抑鬱症的患者，如他們突然遇上創傷性事件，家人亦應要留意患者會否有出現失眠、無精打彩及言語間透露有尋死念頭等情況，因此都是病情惡化先兆，提醒家人如留意到患者有這些轉變，應及早求助。

歐陽國樑指出，不少自殺個案都曾向人求助，故親友應「多用耳少用口」，如發現患者有自殺念頭，應要找專業人士協助。（資料圖片／張美蘭攝）

另一精神科專科醫生歐陽國樑則表示，有研究指出，不少自殺個案都曾向人求助，故親友應「多用耳少用口」，如發現患者有自殺念頭，應要找專業人士協助，「講『唔好唔開心』或者叫佢睇開啲，依啲說話反而可能害咗佢。」他又指出，不一定要認為自己患上抑鬱症才求醫，如持續不開心已可以找社工或者醫生求助，「唔一定要抑鬱症先睇醫生，唔開心都可以睇醫生。」