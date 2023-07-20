書展2023｜十本香港作家新書推薦　從荔園童年回憶到城市散步指南

【書展2023】今年書展於昨日（19日）正式開幕，將舉行至本月25日。各大出版社佔據各個攤位，人流不斷又眼花繚亂，怎樣才能選出好書？這次編輯部精選十本本地作者新書，從飲食、城市空間、人情故事、掌故奇聞等不同角度切入，帶讀者重新愛上我們身處的這座城市。



【排名不分先後】

《憶記荔園》書封

《憶記荔園》

作者：梁經緯

出版商：中華書局（香港）有限公司



第一本推介書目是梁經緯所著《憶記荔園》，相信對於不少讀者來說，荔園是珍貴童年回憶，而之於年輕一代讀者，可能則是父輩口中神秘樂園。談起荔園，首先躍入你腦海是童話式城堡大門、宋城、掟階磚攤位遊戲、大象天奴還是叮叮船？荔園創辦於上世紀四十年代末，在九十年代結業。本書通過二百張珍貴圖片，包括荔園入場券、老照片、絕版紀念品、剪報等，將荔園故事分成四個時代書寫，帶香港人重新憶記樂園最初的快樂。

《敍香園往事》

《敍香園往事》

作者：李恩霖

出版商：中華書局（香港）有限公司



今年不少新書有關飲食，我們特別選出兩本新書特作介紹，第一本便是《敍香園往事》。香港百年餐飲業歷史，少不了一筆寫敍香園。第一間創辦於1926年，屹立於中環德輔道中，是街頭熙來攘往一抹風景。敍香園先後開辦五間分店，分別位於中環、銅鑼灣、油麻地、尖沙咀和灣仔，是著名粵菜餐館。敍香園家族後人李恩霖（Roger），透過多年資料篩選及整理，以口述歷史方式寫成半自傳式家族及餐廳故事，平實記錄背後卻有一份溫情。

《好好吃飯》

《好好吃飯》

作者：呂嘉俊

出版社：蜂鳥出版



而另一本我們想特別介紹的飲食相關書籍則為《好好吃飯》，作者呂嘉俊是本地獨立書店字字研究所創辦人，曾編寫《本土情味——香港百年飲食口述歷史》、《香港經典小食》等書籍。這次新書同樣以食物作為切入點，從傳統街市豆腐花到茶餐廳奶茶菠蘿油，談食物相關記憶，又談食物延伸出各種文化反思，譬如是十七世紀美洲蔗糖生產以及從酒中看到社會變遷，同時穿插不少作者個人經歷，溫度及深度俱全。

《城市散步學——以香港作為起點》

《城市散步學——以香港作為起點》

作者: 黃宇軒

出版社: 突破出版社



近來不少人談起「City Walk」，顧名思義即是在城市漫步。城市研究者黃宇軒去年曾經推出過一本《香港散步學》，包含多條散步路線以及相關圖片，在不少平台上均大獲好評。若是說他上一本書可以當做散步路線指南，今年新書《城市散步學——以香港作為起點》大概便是進一步，讓讀者自行規劃、建立個人城市體系的學習手冊。作者帶領我們在日常中觀察，並以建築、路徑、空間、物件、信息與自然作為切入，留意生活中不曾留意之城市面貌，讓大家深入認識身處之城。若是還沒看過《香港散步學》，編輯推薦可以兩本書配搭食用！

《香港知埞》

《香港知埞》

作者：陳傑

出版社：蜂鳥出版



《香港知埞》記錄了記者、攝影師陳傑眼中多樣香港，透過不同景象發掘屬於這座城市的人情故事，多是鮮為人知。譬如在〈龍虎山 森林浴〉介紹了森林浴概念以及森林治療嚮導Amanda背後故事，〈被風吹散的優雅 蒲公英噴水池〉從動植物公園蒲公英噴水池談往日城市構建，〈餵貓是一種救贖 油麻地果欄〉則是講果欄貓以及被貓治愈之情緒病人。將不同故事拼貼起來，便能看見一座更有人情味的城市。

《乜乜棠水舖——真係好鍾意舊香港》

《乜乜棠水舖——真係好鍾意舊香港》

作者：歐錦棠

出版社：好年華



上一本推薦書籍多是說香港現時城市景象，這一本新書則是香港開埠至今各種掌故奇聞合集。香港開埠至今中西匯聚，華洋雜處，形成獨特的歷史、文化、建築和習俗。本書從香港各區抽出寶貴歷史資料，以趣味性包裝將資訊呈現，譬如是太平山街都市傳說、現實中大宗師故事，從新角度發掘香港人文生活歷史。

《香港廟宇閒談》

《香港廟宇閒談》

作者：魯金

出版社：三聯書店(香港)有限公司



說到掌故雜談，我們也想推薦《香港廟宇閒談》。作者多年來親身走訪本港各區廟宇，透過碑銘考古，並以田野調查方式收集相關掌故，包括港人熟悉的黃大仙廟、沙田車公廟、大埔文武二帝廟等，同時不乏一些已有數百年歷史古剎，或隱跡方外小廟。因為事涉仙佛神祇，這些掌故又多有神異色彩，「廟趣」橫生。

《香港傳統習俗事典》

《香港傳統習俗事典》

作者：史慧玲

出版社 ： 好年華



中華文化五千年，習俗既多且繁，為不少現代人淡忘，箇中意義亦逐漸失傳。這本書從婚慶嫁娶三書六禮、說到上頭回門拜祖先等俗例，一書包涵：嫁娶、節慶、祭典、生育、遷居、葬禮等生活上必遇禮節問題，提供最精簡完備意見，實用性及趣味性兼具，可以說是傳統習俗事典必備指南。

《香港造字匠 2》

《香港造字匠 2》

作者：郭斯恆

出版社：三聯



我們日常被各種字體包圍，你又有沒有留意過背後設計故事？《香港造字匠2》聚焦近年冒起八位香港字體設計師，透過講述他們成長經歷、字體美學追求以及造字經驗，介紹香港字體設計業界面貌。字體設計必須講求美學與功能兩者兼顧，但在設計字體時，往往事與願違。設計師如何取得當中平衡？在近年興起字體設計眾籌集資下，投身字體設計工作情況怎樣？以上種種問題可從他們回應中找到答案，並且反映出不同年代字體設計師所關注要點和困難，以至社會變遷和未來的發展規劃。

《港式日語》

《港式日語》

作者：片岡新、李燕萍

出版社：三聯書店(香港)有限公司



開關後不少人到日本旅遊，不時能聽到有人打趣日本是香港人「第二故鄉」，生活中不少地方都能看到日語詞彙，這些詞語分別代表什麼、語義來到香港後又是否還和日本本土相同？本書根據30年來語言調查研究，選出上世紀六十年代至今香港社會仍在使用並有代表性300個港式日語，並按時序分成懷舊、常見和新興三類，並細分日常用語、飲食、娛樂、廣告、語法結構等。圖文並茂，部分詞語配有生動有趣、形象可愛插畫，幫助學習者輕鬆理解詞義和用法之餘，亦得以感受語言文化的接觸、融合與演變。