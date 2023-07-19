中醫涉以驅鬼為名非禮　事主Y遭被告用碌柚葉潑水掃身　及摸下體

中醫師涉以驅鬼為名，做儀式時非禮16歲少女案續審，事主X的朋友事主Y亦稱曾在儀式中被非禮。事主Y今(19日)在區域法院供稱，她因為曾經陪X到其前男友家取東西，X母便指Y也要與X一起進行「驅鬼」，Y稱初時因相信X及其母，亦信驅鬼儀式是真有其事，亦有參與儀式，更曾脫下衣服讓被告檢查「鬼」在甚麼地方，被告又曾用碌柚葉在她身上潑水，並有摸其陰部。她後來搬離X家，越想越不對勁，遂把經過告知社工及揭發事件。



辯方律師質疑X及Y合謀誣告被告，事實並無發生驅鬼儀式，Y否認說法，並稱她與X 曾吵架，二人已沒再聯絡。



被告周國強（65歲），被控6項猥褻侵犯及一項虛假藉口促致他人非法性行為罪，指其於2021年2月至7月間6度犯案。

被告周國強（65歲），在區域法院否認6項猥褻侵犯及一項虛假藉口促致他人非法性行為罪。

曾陪X找前男友亦需驅鬼

女事主Y供稱，X是她的同學，她曾搬到X家同住。X母曾請求Y陪X到X前男友處取回一些東西。X母親之後向Y說，X的前男友不知對X做了什麼，由於Y有幫X取過東西，所以Y亦需要進行「驅鬼」。

被告曾要X、Y及X母3人脫衣讓其檢查

Y於2021年5月搬入X家中，X母不久後便介紹被告給Y認識，指他是一名中醫師，可幫她們「驅鬼」。被告隨即要求Y、X及X母三人均脫下衣服並坐在床上讓他檢查。Y忘記了檢查的先後次序，只記得被告叫Y張開雙腿躺在床上，再用手撥弄Y的下體，以讓他檢查「鬼」在何處。被告之後稱要檢查其他地方，叫Y坐起來後觸碰她的胸部，隨後再叫Y側身躺在床上，戴上手套後指插入Y的肛門「攪動」，持續約1分鐘。

「碌柚葉」是中國人常用來辟邪洗淨衰氣的植物。（羅鈺歡攝）

拿碌柚葉向Y身上潑水並有碰其下體

Y稱之後有再發生類似事件，但不記得具體經過。至第三次非禮事件時，Y記得被告事前要求叫X母親買碌柚葉。其後，被告要求Y站或坐在一個水盆上，然後拿著碌柚葉向Y潑水及掃Y全身，期間被告的手及碌柚葉有觸碰到Y的陰部。

搬離X家後越想越覺奇怪

Y又稱，她初時因信任X及其母，從而相信驅鬼儀式真有其事，後來她搬離X家，越想越覺奇怪，便決定告訴學校社工。Y又稱，她搬走後，因與X有磨擦，再加上兩人曾吵架，之後便沒有再聯繫。

辯方指被告沒有進行驅鬼儀式

辯方盤問Y時指，Y與X母關係十分好，平日無所不談，Y同意。律師續指Y曾向X母親表示，X經常問她借錢，又經常用一些事威脅Y，如會威脅告發Y母是吸毒者及使其要坐監，Y不同意。律師最後指，涉案非禮事件均是X與Y商討後作出來的故事，被告由始至終沒有進行任何驅鬼儀式，Y不同意。

案件編號：DCCC 761/2022