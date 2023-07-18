中醫涉驅鬼為名非禮　事主被要求指插母私處感丟架　母威迫依從

中醫師涉嫌向一名母親稱，可為其女兒「驅鬼」，並進行了6次儀式，包括要當時只有16歲的女事主赤裸躺著，他用手指插入事主的肛門，之後又邊唸經邊摸其胸；有次更聲稱要將事主身上的「鬼」，轉移至事主母身上，要事主用手指插其母肛門等。中醫師否認非禮等罪，案件今(18日)在區域法院續審，事主在錄影會面透露，被告要她指插其母時，她覺得「好污濁、好核突、好丟架」，並曾向母親說不想再進行儀式，惟母親指若她不進行儀式，會像姐姐般患上情緒病，並威迫她繼續。



被告周國強（65歲），被控6項猥褻侵犯及一項虛假藉口促致他人非法性行為罪，指其於2021年2月至7月間6度犯案。

被告周國強在區域法院否認6項非禮等罪名。

母親懷疑X被前男友落降頭

庭上播放X的錄影會面，她當時16歲，她指被告是一名註冊中醫，亦是她們一家的家庭醫生。X母自2020年起深信「鬼神」之說，於2021年初，其母認為X分手後被前男友下降頭，故要求被告到家中進行道教儀式。

被告指插X肛門後再雙手推其乳房

X稱，第一次儀式大概發生於2021年2月14日，被告要求她脫去身上所有衣物，並躺在床上，被告便用手指插入她的肛門，歷時5至10分鐘，期間X感到痛楚。X之後被要求坐在床邊，被告一邊唸經，一邊用雙手將X的乳房向上推兩下及以手掌推了其胸部一下。

同類儀式每半個月做一次

X指同類的事件一直持續至同年7月，大概每半個月一次。被告亦曾為她進行「淨第」儀式，要X全身赤裸地坐在一個水盆上。被告一邊唸經，一邊手持佛牌掃X的全身，包括私處及乳房。

被告捉X手插入其母的肛門

X提及最深刻的事件指，被告有次稱要將X身上的「鬼」轉至其母身上，要求X及母親均赤裸躺在床上，指示X將手指插入母親的陰道及肛門。X並不願意，被告便捉住她的手，再插入其母的肛門中，在5至10分鐘後，再吩咐X取出手指，被告再將自己手指插入母親肛門內。

曾向母親表示不想進行儀式

X說，被告進行這些儀式時稱會保護她，又指肛門是「陽極」、尿道是「陰極」，他會在肛門「抽嗰啲我俾人落降頭既鬼怪出嚟」。X稱當時覺得「好污濁、好核突、好丟架」，曾向母親提出不想再進行儀式。惟母親卻威迫她，指X不進行儀式會對身體不利，更會像姐姐一樣患上情緒病。X最後被問及被告的特徵，X指被告十分「虛偽」，形容其身形瘦削，行路時猶如「蛤𧊅」。

因相信母親不會騙她才進行驅鬼儀式

控方在庭上問X，當時是否相信被告的進行是驅鬼儀式。X說她初時因為相信母親，所以亦相信被告真的在「驅鬼」，覺得母親不會騙她。若她知道被告的行為與驅鬼無關，她絕不會容許被告這樣做。X同意其朋友Y在案發期間曾搬到她家暫住，並曾參與涉案「驅鬼」儀式。

案件編號：DCCC 761/2022