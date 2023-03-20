差餉租值重估｜全球最貴街道多舖仍丟空　名店撤出旺區巨舖無人接

疫情困擾全港逾三年，社交距離措施、口罩令等由去年底開始陸續告別，是否意味香港全面復常？傳統鬧市核心商業區如中環、銅鑼灣、尖沙咀和旺角，以往由奢侈品牌名店和藥妝等盤踞，惟現「吉舖」處處，以尖沙咀的情況最嚴重，單是廣東道已有約20間地舖丟空，羅素街亦未見名店回歸，或可以「滿目蒼夷」形容。

差餉物業估價署助理署長鄧燕霞早前已預告，舖位的最新租值平均下跌1.6%，銅鑼灣、中環、尖沙咀三個核心地區是重災區。據差估署最新評估租值數據，銅鑼灣及中環的地舖應課差餉租值，跌幅較大，由一成至逾四成不等，尖沙咀及旺角的跌幅則較輕微。

（差餉租值重估系列之一）



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最貴街道多店離場後無人接手

曾有「全球最貴街道」稱號的銅鑼灣羅素街，過去幾年陸續有多間名店離場，不少巨舖仍然丟空，單是時代廣場對出的一段已有4間「吉舖」，Plaza 2000廣場地舖在名牌Prada退場後，至少兩年仍未有新店承租，意大利高檔內衣品牌LA PERLA的三層巨舖，至今仍未有新店接手，期間只有ESPRIT等品牌短租「期間限定店」；而羅素街8號的舖位，珠寶店周大福承租兩年後亦離場，舖位同樣未有人承接。

至於與波斯富街交界的一段亦已「大洗牌」，位於轉角的兩間舖已由名錶品牌Tag heuer和首飾店SWAROVSKI變成口罩店Mask X和海味店「樓上」期間限定店。整條羅素街有4間口罩店進駐，亦有不少變成相對平價的女裝服飾店，往日的名店街已不復再。

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前身為美國內衣品牌Victoria's Secret的京華中心巨舖，除了地庫由超市Market Place租用外，其餘三層仍未有人問津。（蘇煒然攝）

根據差估署的最新數據，銅鑼灣核心街道地段的舖位，大部份都錄得租值下跌，幅度由10%至42%左右

另外，前身為美國內衣品牌Victoria's Secret的京華中心巨舖，除了地庫由超市Market Place租用外，其餘三層仍未有人問津，惟差估署的租值評估則無變化。

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連續三年蟬聯亞太區最貴大街的尖沙咀廣東道情況更嚴重，如同被疫情「洗劫」，由街頭走到星光行，兩側合共有約20間地舖空置，1881 Heritage更是「十室七空」，當中著名首飾品牌Tiffany & Co的旗艦店在2020年結業後，至今仍未有新的品牌進駐，其最新租值只剩下2100多萬元，按年大跌五成，只得高峰期逾億元租值的五分之一。

另外，周大福已撤出位於海防道交界的巨舖，恒利大廈地下前藥妝品牌莎莎分店，現已換上市集「廣東捌拾」，萬寧亦已棄租在Apple Store附近的分店。

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外界原本預料，通關後內地遊客重臨香港，惟以往多家藥房搶佔的加連威老道，仍然冷清，藥妝店未見回歸，座落加連威老道及加拿分道交界的大舖位，三年前在「名城香港藥房」撤出後繼續空置，其最新租值為278萬元，按年跌25%。沿路走到漆咸道南的一端已有24間吉舖，而前萬寧分店在丟空逾兩年後，近月才有日系按摩店承租。

作為一線街道之一的旺角西洋菜南街，由惠豐中心走到家樂坊，以往是連鎖藥妝、電器舖、大牌子搶佔之地。通關後，仍未復「原貌」，計及莎莎、萬寧在內，整條街僅餘8間藥妝相關的店舖，當中屹立該區最久的為「龍豐Mall」，其租值為326萬元，與去年一樣。

西洋菜南街的藥妝店陸續撤走，只少有8間地舖被丟空，餘下的大部份已變成短租散貨場熱點，記者本月初在現場所見，發現該段有8間特賣場，主要售賣電子配件、波鞋、家品等，有特賣場甚至未曾裝修，門外仍貼有招租告示，而口罩店則有7間，部份更列明是「期間限定店」，以短租散貨。

中環是四區傳統鬧市中，恢復元氣最快的一區，皇后大道中繼續有多個品牌佔據，澳洲時裝品牌「Cotton On」去年遷入永恆商業大廈地下至一樓的逾萬呎巨舖，惟據報舖租由疫情的200萬元大減至50萬元，租金只是原來的四分之一；而老字號「鏞記酒家」所在的威靈頓街，亦有新餐廳進駐，包括前蔡瀾越南粉已換上咖啡店LITE，而另一間咖啡店「Preface Coffee」則佔據商廈The Loop最底兩層。

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不過，仍有不少巨舖在大品牌撤出後仍後繼無人，包括泛海大廈的前Topshop、中保集團大廈地下前花旗銀行分行、德輔道中84-86號地下的前翠華餐廳等，記者月初實地視察，估計德輔道中由港鐵站中環走到上環站，至少仍有有9間吉舖。

連接蘭桂坊的德己立街情況更嚴峻，短短一條不足10分鐘步程的路段，已有至少9間店舖貼上招租海報，情況與去年相若，當中屹立多年的Cotton On已落閘，該舖已丟空近一年仍未有人承租，在十字路口的威靈頓街28號商廈，地舖連樓上多層仍未有人進駐，而以大麻二酚（CBD）為主題的咖啡店「UNBOTHERED」亦已結業，並圍上圍板，尾段酒吧搶佔之地仍繼續冷清（見另稿）。