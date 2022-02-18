江若琳案｜合約不准藝人懷孕不合理　官：女性生育權利不應被剝奪

藝人江若琳（原名：江玲）與前經理人公司寰宇因合約糾紛而對簿公堂，案件今(18日)在高等法院有裁決，暫委法官廖文健下判辭，裁定雙方在不同爭議上亙有勝負，惟廖官認為寰宇主席林小明非可靠證人，相反覺江若琳誠實可靠。他又認為合約當中列明江在合約期間不可懷孕，及附有續約優先權，均屬不合理，其中就不許懷孕的條款，廖官直言任何女性都有生育的權利，亦不同意女藝人懷孕會影響其演藝事業。



原告寰宇藝人管理有限公司，被告江玲、東旺國際娛樂有限公司。寰宇聲稱合約列明他們有優先權，在江首十年合約完成後，可與江續約5年，惟江拒絕，故，要求江就此賠償，並要江償還拖欠款項。江則反要求法庭頒令江和寰宇的多份經理人合約無效，並要求寰宇就失實陳述等作賠償。

不同意女藝人懷孕會影響演藝事業

江在聆訊曾指出經理人合約存在不合理條款，法官在判辭亦提到，合約條款列明，江在合約期間不可懷孕，他認為並是不合理，強調任何女性都有生育的權利，此權力不能被合約奪去。對於寰宇指，此條款在女藝人合約屬常見，以避免影響她們的演藝事業。法官不接納此說法，認為沒有證據證明該條款在女藝人合約屬常見，亦不同意女藝人懷孕會影響她們的演藝事業。

江若琳的主要供詞。(詳看下圖)

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續約優先權亦屬不合理

法官續指，經理人合約中的續約優先權條款，對寰宇有利。根據條款，寰宇可不斷和江若琳續約，此舉並不合理。法官裁定合約中附有續約優先權，和禁止藝人懷孕等條款不合理，但其他條款屬有效。

形象屬藝人所有需負責費用

法官強調，寰宇和江的案件屬合約上的爭議，因此處理本案時，亦需根據合約內容。其中江認為宣傳和製作費用不應由她承擔，而是應由寰宇負責。法官參考過合約條款後，認為宣傳費和製作費是用作塑造藝人的形象，該形象屬於江所有，而非公司，因此認為由江負擔宣傳費和製作費用亦屬合理。

此外，合約亦列明江在其音樂產品上，在扣除必要支出後，亦可獲全部的收益。惟雙方各自追討的金額，則有待進一步聆訊處理。

認為林作供時圖隱瞞江感到待遇不公

廖官在判辭直指寰宇主席林小明並非可靠的證人，指其庭上的說法和書面供詞有予盾，如他提到江是否於2011年曾致電他，聲稱有意自殺一事，林起初否認江有致電他，之後又改口同意有該次對話。廖官認為林是故意淡化事件，圖隱瞞江當時感到待遇不公。

寰宇主席林小明早前供詞重點。(詳看下圖)

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指江作供誠實可靠

相反，廖官認為江誠實可靠，其證供亦得到呈堂證供和文件支持。雖然寰宇的律師欲以WhatsApp訊息，指江出席電影金像獎頒獎禮所穿的裙，是由江揀選，而非公司高層楊劍標決定。但法官指，訊息未有著墨江出席頒獎禮的服飾是否需寰宇批准，內容只是提及楊劍標回覆江，公司不會贊助一半的服裝費。

高層擲杯事件寰宇已破壞合約

至於江指合約中有隱含條款，包括寰宇不可破壞和江之間的關係。法官認為，江於2014年一個生日聚會中，被高層楊劍標擲杯，此事件中寰宇破壞合約，雙方的合約亦在2014年5月終結，

案件編號：HCA 1225/2014