江若琳案｜官裁定與寰宇合約2014年已完結　江可獲音樂產品收益

藝人江若琳（原名：江玲）與前經理人公司寰宇，因合約糾紛而鬧上法庭，事件擾攘近7年，案件於去年開審。寰宇主席林小明作供時稱藝人與經理人公司向以夥伴關係經營，藝人要負擔其個人開支，他指江若琳發明星夢，又「大洗」和「反骨」，會花八萬元買一條只穿一次的裙，出席不必要的場合；江反指當時工作愈多，欠下公司的墊支費亦愈多，她被傳與捲入林的婚姻時感到侮辱，但公司未有幫她就緋文澄清，她感到待遇不公，又沒有收入，曾想過到石澳自殺。高等法院法官今(18日)裁定，江與寰宇的合約，在2014年5月已完結，而江在其音樂產品上，在扣除必要支出後，亦可獲全部的收益，但實質金額，則有待進一步聆訊處理。



原告寰宇藝人管理有限公司，被告江玲、東旺國際娛樂有限公司。

寰宇在2014年入稟時指，江於2004年在其父母任監護人下，簽下10年的藝人經理人合約，其中一項條款指寰宇有優先權與江續約5年，寰宇亦通知江會行使續約權，但江單方面表示不續約。寰宇就續約問題循民事途徑控告江，同時亦追討替江墊支的費用。江亦提出反申索，向寰宇追討拖欠的收入，以及受爭議的墊支款項等。

江需要負擔其藝人開支

法官在判辭指出，江與寰宇在2014年2月曾與公司高層發生不快事件，江自此與寰宇的關係開始轉差，江開始不接聽公司電話，但寰宇，但雙方一直沒有正式終止過合約，然而寰宇亦沒有根據合約所言，與江商討續約事宜，或發出行駛該條款的通知，故認為雙方合約在雙方關係轉差後，一直繼續至在2014年5月約滿結束，寰宇亦無行使優先與江續約的條款。

此外，法官亦認為根據合約條款，江可獲得她在音樂產品上的全部收益，但也同時裁定，根據合約，江需要負擔其個人的開支，包括服裝費及餐飲費等。故其實質收益，亦需先購除相關的費用。

法官又指，江是應有權查閱所有與她收入有關的單據或文件，但證據顯示她的這權利曾被剝奪，江的律師認為江應可參閱有關文件，法官認為這些問題要在以後的聆訊再作處理。

寰宇主席林小明早前供詞重點。(詳看下圖)

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藝人需負擔個人開支

寰宇主席林小明早前作供，指原告公司和旗下藝人會以合作夥伴形式運作，公司向藝人提供資源，雙方分賬賺取的利潤，公司只會暫為藝人墊支費用。因此，江若琳當時亦需負擔個人的開支，包括服裝費及餐飲費等，公司會先墊支，再在利潤中扣除。林又指，江想發展歌唱事業，惟到多間唱片公司試音，均不果。但在江堅持下，公司讓她嘗試，但對方要負擔相關的費用。

指江出席不必要的活動

林形容為江的付出大，謂：「10年勞心勞力，捧到佢咁，我好心痛添，今日仲要係度打官司」，直斥她「反骨」。他又指江「大洗」，例如她曾花費八萬元買裙，該裙只穿着一次。江亦因堅持出席威尼斯影展，需自行負擔造型師及化妝師等開支，但林指對方其實並不必出席。

江若琳的主要供詞。(詳看下圖)

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江不滿要負擔費用包括工作人員的頭痛藥

案中其中一個爭議為墊支費用，審訊時的證供顯示，江欠下公司的款項，於2010年約300萬元，至2014年時則減至約100萬元。江庭上形容當時工作愈多，欠公司的錢就愈多。而她負擔的費用，包括工作人員的頭痛藥和牙籤、江新年接受訪問中使用的揮春和炮仗，以及拍攝廣告時，請工作人食早餐。

江對沒有收入感到待遇不公

江因此感待遇不公，質疑當時仍沒有收入，曾於2011年打算到石澳自殺，並致電向林小明，稱如果她離世，「你一蚊都收唔到」但林庭上否認江向他說過這番話。

江庭上亦解釋8萬元買裙一事，指該次是她首次在電影金像獎獲提名，對手包括鄭秀文、楊千嬅和周迅等，造型師指江出席頒獎禮時不可失禮，惟公司拒贊助一半價錢。

被傳捲入林小明婚姻感侮辱

審訊期間，亦多番提及江於2008年捲入林小明婚姻事件。她庭上形容此事是她一生人最大的侮辱，當時出外食雲吞麵也會被指罵為「搶人老公」。但公司只准她向記者講「清者自清」一類說話，不許她再作澄清。江庭上重提事件時，曾激動痛哭。

指公司曾建議她剝掉所有牙

此外，江若琳亦披露公司和簽約後，公司曾認為她的牙齒不整齊，建議她剝掉所有牙齒，重新植牙。但因醫生不建議，江因此只在2004年和2006年間箍牙。她亦透露，公司要她外出坐的士，不准乘搭公共交通工具，又不准她「拮魚旦」，以免遭記者形容她「撈唔掂」，影響替她接洽工作的價錢。

案件編號：HCA 1225/2014