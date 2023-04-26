輸入外勞｜勞顧會勞方委員指現有計劃有效　「另起爐灶」不適合

近月本港多個行業要求輸入外勞，以解決人手荒。政府早前也稱，有意針對明顯人力不足的行業，積極考慮輸入勞工。其中建造業及運輸業，或會參考今年6月推出的院舍輸入護理員特別計劃。



勞工顧問委員會6名勞方委員今日（26日）召開記者會，表明非常關注擴大輸入外勞，認為此舉一出，難免破壞現時行之有效的機制，亦變相為擴大輸入外勞大開中門，直接影響行業生態及本地相關從業員改善薪酬待遇的機會。六名勞顧會代表要求政府履行三方協商的責任，在外勞政策及勞工議題中，應反映更宏觀及全面的政策目標，以保障香港市民得到就業發展的機會。



勞顧會6名勞方委員譚金蓮、羅大智、林偉江、賴美珠、勵娜及黃硯灝，今日召開記者會，他們表明經補充勞工計劃申請輸入外勞的機制行之有效，如政府繞過勞顧會審批，容讓部份行業毋須經現有計劃外輸入外勞，即可直接輸入大批外勞，如同大開中門，直接影響本地行業生態及從業員改善薪酬待遇的機會。

他們指不少僱員在疫情期間轉行，或離開勞動市場，在復常初期，他們對行業未必能回復信心，對投身工作抱慮。另外，工作環境及待遇嚴苛，也有機會令僱員不願意投身某行業。

疫情三年間，也令各行業的生產服務及消費方式發生不同程度的轉變，他們認為，人手短缺不止是人手多寡的問題，認為要著眼於提高生產效率、提升服務質量、推動行業現代化發展及人力發展規劃等問題。

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六位勞顧會勞方委員表示，政府未有推動改善工作環境及人力資源規劃，如以繞過現行補充勞工計劃，推出積極放寬的外勞政策，希望藉以解決人手問題，甚或推動行業發展，相關做法並不合適。

他們表示，對政府淡化勞顧會履行及落實三方協商的責任，有意在現有計劃外「另起爐灶」輸入外勞，未有顧及人力資源發展及本地勞動階層的就業發展機會，感到失望及不滿。他們要求政府履行三方協商的責任，充分了解及聆聽意見，在外勞政策及勞工議題中反映更宏觀及全面的政策目標，保障港人得到就業發展的機會。