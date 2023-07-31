公開西灣河開槍警資料　社工認藐視法庭准緩刑　官稱用網絡要尊重

註冊社工涉於2020年，在Facebook公開西灣河開槍警員的全名，並附上「無人知你叫XXX（警員全名）」的文字說明，違反法庭頒下的「起底」禁制令及匿名令。他承認藐視法庭，求情時稱因同情該中槍學生，並對該學生被控感憤怒。案件今（31日）於高等法院判刑，法官高浩文指，律政司在調查完成後22個月才檢控屬過分延誤，亦反映律政司不認為案件嚴重，且社會氣氛亦已緩和，被告有機會改過自新，判被告入獄21日，准緩刑12個月，及支付訟費5萬元。



法官總結時又稱，本案為同案最後一宗判刑案件，希望帶出公眾必須遵守法庭命令的訊息，特別在使用網絡及社交媒體時，在行使權力時應尊重他人的權利和自由。



被告李柏納在高等法院認藐視法庭，被判囚21日但准緩刑1年。(凌子淇攝)

黃之鋒被判囚3月另2人准緩刑

被告李柏納（36歲）。同案另有3名被告，分別是黃之鋒、曾子浩及王國樑，其中黃被判囚3個月，其餘兩人均獲判緩刑。

裁判官有就涉案警員下匿名令

案情指，高等法院於2019年10月頒下禁令，禁止警員「起底」行為。2020年6月，西灣河開槍案在西九龍法院提訊，裁判官羅德泉頒下匿名令，禁止披露開槍警員及其家人的資料。同日，被告在其Facebook發布公開帖文，轉載有關匿名令的報道，並加上：「無人知你叫XXX（警員全名）」的文字說明。

被告帖被轉發一次並有10個反應

帖文其後被轉發一次，並獲10個「反應（Reactions）」。被告隨後被捕，警誡下承認發文，希望藉此喚起公眾對事件的關注，他同意從其轉發的新聞報道標題中，得悉開槍警獲頒匿名令。被告翌日刪除帖文。

被告承認知有匿名令

律政司代表大律師何卓衡指，被告當時承認他對匿名令知情，仍發布涉案帖文，是故意違反及挑戰法令。即使被告其後刪除帖文，但網絡及社交媒體的資訊流傳快且廣，他披露的資料將被「永遠公開」，形容是覆水難收。此外，律政司於2022年12月展開本案訴訟，惟被告延至今年4月才承認責任，令人懷疑其真誠悔意。

西灣河開槍事件事發經過。(詳看下圖)

+ 4

求情稱轉載時不清楚禁令內容

被告代表大律師求情指，被告在一家老人院工作，與母親同住，需照顧家中一切開支，其收入只能勉強支撐開支，現時他的戶口只剩下5萬元存款。被告一直關心社會，並對西灣河開槍案的中槍學生感到同情，他對該學生事後被起訴感憤怒，一時衝動下發布帖文，行為愚蠢。他轉載匿名令報道時，只看過報道標題，並不清楚禁令內容。另被告亦預計，將需在本案後接受社工註冊處的紀律聆訊，但願意承擔責任。

任何人行使權利需尊重他人

法官指，個人權利及自由並非獨立存在，而是伴隨著責任，任何人行使權利自由時，都需尊重他人。被告背景良好，亦在社會中擔任重要職業，接納其行為只是單一事件。被告並非知名人士，涉案帖文沒有引起公眾迴響，但仍是公開發布，不過他承諾日後會奉公守法，相信重犯機會低。

過度延誤反映律政司不認為案件嚴重

法官又指，警方早於2020年完成調查，但律政司相隔22個月後才展開訴訟，延誤過度，同時亦反映了律政司並不認為案件嚴重。延誤期間，社會激進的氣氛已經回落，被告亦得以改過自新。

案件編號：HCMP587/2022