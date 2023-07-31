蔡天鳳案｜控方仍需時處理法證　稱已特事特辦　案押後至10.11

28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解烹屍案，蔡的前夫鄺港智和其三名家人早前被控謀殺和妨礙司法公正等罪。另一名遊艇公司職員和前夫的女性友人，涉協助前夫潛逃而被捕，則分別被控一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪。三案今（31日）一併在九龍城法院再提訊，控方透露化驗師已「特事特辦」，但仍需時處理法證工作，三案押後至10月11日再訊，以待案件作進一步調查。



控方反對鄺港智及其家人共4人保釋，4人今亦無保釋申請。另外兩案的林舜、潘巧賢在控方不反對下則獲准以原有條件繼續保釋。



首案的四名被告：鄺港傑（司機，31歲）、鄺球（退休，65歲）、李瑞香（退休，63歲，女）及鄺港智（無業，28歲），即分別為蔡天鳳的前大伯、前家翁、前家姑和前夫。

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已完成閉路電視手機及戶口的調查

控方透露由上次提訊至今，警方已完成現場閉路電視、被告手機和銀行戶口的檢查，並已完成本案錄影會面的謄本，餘下須等待涉案法證證據檢驗和死亡報告。

辯方要求知法證檢驗進度

鄺港智等4人的代表律師蘇子傑則指，他於7月20日曾去信警方查問法證報告，稱案件主管在提堂之初已表示要進行法證檢驗，但至今仍未完成。蘇續指，辯方有權知道法證檢驗的進度，亦望控方能儘快處理。控方回應指，化驗師已「特事特辦」，但本案檢驗的證物太多，故需時檢驗。

蔡天鳳6月舉行葬禮的情況。(詳看下圖)

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三名姓鄺男被告同被控一項謀殺罪，指他們於2023年2月21日，新界大埔汀角路龍尾村某單位內謀殺女子蔡天鳳；女被告則被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，指她於2023年2月23日在香港意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即銷毀對李瑞香進行的涉謀殺案刑事調查的資料。

另兩案被告分別為林舜（41歲，遊艇公司職員），和潘巧賢（29歲，女，報稱無業），被控於2023年2月24日，在香港某處，當鄺港智犯可逮捕的罪行，即謀殺，而林舜知悉或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，安排鄺乘遊艇逃往澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控該人。

四名前夫家人還押看管，林和潘准以5萬元保釋，另需遵守多項保釋條件。

案件編號：KCCC577、640、666/2023

蔡天鳳與郭富城妻子方媛是好友。(詳看下圖)