西貢鯨魚｜消息：屍體將拖往萬宜水庫西壩　進行解剖及調查死因

西貢牛尾海出現鯨魚屍體，據了解，初步相信為較早前香港海域發現的鯨魚，漁護署人員及專家已抵達現場，正在安排租用躉船將鯨魚屍體拖往西貢萬宜水庫西壩進行解剖及調查死因。



根據過往資料，將發現的鯨魚屍體拖往西壩進行解剖及調查死因為慣常做法，海洋生物擱淺行動組如評估海洋生物已死亡，並屬新鮮或中度腐爛的屍體，會先進行影像解剖。



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據了解初步確認為近日在香港海域發現鯨魚

消息指，警方於今早9時許接報，上址海域有一條疑似鯨魚屍體，警方及漁護署人員到達上址海域視察，初步相信為較早前香港海域發現的鯨魚。漁護署人員及專家已抵達現場，正在安排租用躉船將鯨魚屍體拖往西貢萬宜水庫西壩進行解剖及調查死因。

政府今次處理屍體的做法並非首次，2003年曾有一條年幼抹香鯨擱淺西貢大浪灣鹹田灣沙灘（一說在大灣），但由於拯救近9小時不果，鯨魚身體太虛弱，專家最後注射麻醉藥及阿摩尼亞等針藥，結束其生命。當時抹香鯨屍體亦是於萬宜水庫西壩對開的北面角一個沙灘埋葬。

漁護署接報後，會通知海洋生物擱淺行動組跟進海洋生物擱淺的個案。 （香港海洋公園保育基金網頁）

根據漁護署及海洋公園保育基金資料，漁護署接報發現活體擱淺鯨豚或鯨豚屍體之後，會通知海洋生物擱淺行動組到場作評估情況。如海洋生物已死亡，並屬新鮮或中度腐爛的屍體，會先進行影像解剖，再送往海洋公園作詳細解剖及收集樣本；如屬嚴重腐爛，則會在現場合適位置進行解剖、並收集樣本。其後行動組會將屍體妥當包裹，並通知食環署處理，收集得到的樣本會再交不同機構進一步研究及化驗。