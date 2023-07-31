西貢鯨魚｜遺體怎處理？2003年10米長抹香鯨擱淺失救　長埋沙灘

西貢鯨魚逗留香港水域逾兩星期未離開，警方今早（31日）接報在牛尾海發現鯨屍，海洋公園保育基金及漁護署正在場處理。估計7米長的遺體會怎處理？



近年不時有鯨魚在香港擱淺，發現時通常已死去多時，據香港海洋生物擱淺網上資料庫的紀錄，對上一次有鯨魚擱淺，是2021年6月在大浪灣發現的雄性歐文氏小抹香鯨。但由於體積較小，通常解剖及收集樣本後，屍體交食環署處理。



在2003年7月中一條10米長抹香鯨在擱淺西貢大浪灣沙灘，百名市民拯救近9小時不果，最終專家為牠注射藥物人道毀滅，遺體到由漁護署僱用躉船，以粗麻繩綁著尾部拖走，重返大海，葬在萬宜水庫旁一個沙灘。



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近10年本港有369宗海洋動物擱淺紀錄

據香港海洋生物擱淺網上資料庫的紀錄，近10年香港有369宗海洋動物擱淺紀錄，其中2019年宗數最多，達55宗，當中42宗為江豚擱淺，7宗屬中華白海豚，餘下6宗則是包括鯨魚在內的其他海洋生物。在其後兩年，包括鯨魚在內的其他海洋生物擱淺宗數一直維持在6宗，至去年才回落至3宗。

如資料庫所示，近年香港海洋生物擱淺宗數一直下跌，今年暫時錄得18宗擱淺個案，3宗屬中華白海豚擱淺，其餘均屬江豚。

近兩年有小抹香鯨及偽虎鯨在港擱淺

對上一次香港出現鯨魚擱淺，是2021年6月在大浪灣發現的雄性歐文氏小抹香鯨（Dwarf sperm whale）。在這條小抹香鯨擱淺前，擱淺的另一條鯨魚，已是2020年1月在銀線灣發現的偽虎鯨（False killer whale）。

香港海洋生物擱淺紀錄。（香港海洋生物擱淺網上資料庫）

2003年抹香鯨擱淺大浪灣 百人為淋水 出力推回大海失敗

這些擱淺個案絕大部份發現時是屍體，不過2003年有一條年幼抹香鯨擱淺西貢大浪灣鹹田灣沙灘（一說在大灣沙灘），身長10米，當時仍生存，百名前往宿營的學生、遊人及村民試圖拯救，不時以水桶為牠淋水，期間嘗試合力將鯨魚推出大海，惟拯救近9小時不果，最終鯨魚因身體太虛弱，專家決定注射麻醉藥及阿摩尼亞等針藥，結束其生命。

抹香鯨屍體後來由躉船運拖出海，再於萬宜水庫西壩對開的北面角一個沙灘埋葬，接近50人前往向牠道別。其後化驗顯示，抹香鯨身患嚴重腎衰竭，相信牠是因體弱而擱淺。

不過2003年有一條年幼抹香鯨擱淺西貢大浪灣，後被安樂死，屍體由躉船運拖出海，再於萬宜水庫西壩對開的北面角一個沙灘埋葬，（香港綠色自然聯盟網頁圖片）

2014年10.8米長布氏鯨屍體埋葬堆填區

在2014年，也有一條長達10.8米的雌性布氏鯨，在大埔船灣淡水湖東北面的紅石門淺灘擱淺，惟發現時其鯨屍已發脹，身體有多處傷痕，或是在外海死亡後漂流到淺灘，當年專家在即場解剖、取走部分樣本後，由躉船將鯨魚屍體移往堆填區處理。

見到擱淺鯨豚或鯨豚屍體可致電1823電話中心

見到擱淺死亡的鯨魚，據漁護署的網頁資料，市民如發現活體擱淺鯨豚或鯨豚屍體，應盡快致電政府1823電話中心舉報，並提供姓名、聯絡電話、發現擱淺鯨豚的日期、時間及地點、擱淺鯨豚的情況，以及擱淺鯨豚的體長及特徵。

漁護署接報後，會通知海洋生物擱淺行動組到場作評估情況。如海洋生物已死亡，並屬新鮮或中度腐爛的屍體，會先進行影像解剖，再送往海洋公園作詳細解剖及收集樣本；如屬嚴重腐爛，則會在現場合適位置進行解剖、並收集樣本。其後行動組會將屍體妥當包裹，並通知食環署處理，收集得到的樣本會再交不同機構進一步研究及化驗。

漁護署接報後，會通知海洋生物擱淺行動組跟進海洋生物擱淺的個案。 （香港海洋公園保育基金網頁）

鯨魚屍體積聚過多腐敗氣體會爆裂

擱淺在岸上的鯨魚，死後有機會因內部蓄積過多腐敗氣體，造成身軀爆裂，如何處理鯨魚屍體也是值得關注。

蘇格蘭本月17日出現的大規模鯨魚擱淺事件，當時55條鯨魚沖上海灘，最終只有一條成功返回大海，蘇格蘭海洋動物擱淺計劃組織的專家布朗勞（Andrew Brownlow）接受外媒BBC訪問時，曾提及多個處理方法。

布朗勞指，在決定如何處置鯨魚屍體時，需平衡不同要求，如果鯨魚擱淺在深受遊人歡迎的海灘，或會被送到堆填區，「你需要從公共海灘上清除死去的鯨魚，這樣牠才不會給人們帶來痛苦。但他都提到「鯨落」，並表示如將鯨魚屍體送到堆填區，實際上是剝奪海洋環境中非常重要的營養來源，所以盡可能都希望將死亡的鯨魚拖回大海，讓牠沉入海底；如果鯨魚擱淺的海灘位於偏遠島嶼，也可就地埋葬，讓他們回歸自然。