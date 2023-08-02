三隧分流．實測｜九龍塘經公主道行紅隧到灣仔　比上周快14分鐘

政府收回西隧專營權，三隧分流「633」方案今日（2日）起生效，紅隧、東隧的私家車隧道費同步加價至30元，西隧減至25元；的士過海則三隧劃一單程25元。

《香港01》今早於繁忙時間與的士業界實測，由九龍塘行經公主道，從紅隧過海到灣仔，全程約23分鐘，與上周同樣時間比，大約快了15分鐘。業界認為，上周紅隧實施易通行初期，駕駛者並未習慣；加上三隧分流後，有更多車轉行西隧，尤其今早幾乎未見其他的士經紅隧過海。



上周紅隧實施易通行翌日 行車37分鐘

記者上周一（7月24日），即紅隧「易通行」實施後首個工作日，與業界「老行尊」、汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠實測，於早上8時51分，從九龍塘沙福道的公共交匯處外出發，經窩打老道，前往公主道，再通過紅隧，到達灣仔鷹君中心外的過海的士站，全程約37分鐘。

▼7.24紅隧易通行首個工作天 實測九龍塘往灣仔▼



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今早記者再以同樣路線，於大約8時52分，與汽車交通運輸業總工會的士分會會務主任梁達壯實測，杜燊棠亦有同行。上周大約9時到達愛民邨敦民樓外的公主道時，便開始出現車龍慢車，或塞至停下。不過今早8時59分，已經到達公主道的中國石油油站，期間未有擠塞，直至到康莊道天橋橋面才有車龍慢車。

▼紅隧8月2日實施三隧分流首日上午9時車流情況▼



今天三隧分流首日 行車減至23分鐘

大約10分鐘後，即9時09分，記者到達紅隧收費廣場收費亭，期間一直慢車；之後9時13分出隧道，再過兩分鐘後，即9時15分，到達灣仔鷹君中心外的過海的士站。今日全程約23分鐘，比上次快了約14分鐘。

杜燊棠認為，上次為紅隧「易通行」實施後的首個工作天，駕駛人士並未完全適應，故車龍會較長，尤其經公主道進入收費廣場的車輛，一般靠右線行駛，而「易通行」實施後，由於右邊四條行車線被削去，令到駕駛人士未能即時適應。他續指，三隧分流使部份駕駛者「貪新鮮」試行西隧，令到今日紅隧交通更為暢順。

交通狀況「好靚仔」 幾乎無的士行紅隧

梁達壯形容，今日交通狀況「好靚仔」，較以往暢順。他續指，今早幾乎未見其他的士行紅隧，只有零星一兩架車，認為三隧分流後，必然有大批的士乘客揀選行西隧過海，過往不少人「貪平」使用紅隧，即使塞車亦不在乎。他估計，從港島前往九龍西或尖沙咀一帶的乘客，日後應會大部份揀選西隧。

不過梁達壯亦提到，現時正值暑假，車流始終較少，即使是繁忙時間，亦未到車流最高峰，日後實際情況仍有待觀察。