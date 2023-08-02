深水埗警署外衝突　官斥公然挑戰執法　3人暴動罪成囚24至32個月

2019年8月，深水埗警署外曾發警民衝突，期間有人向警署投擲磚頭等，事後多人被捕。涉案4男3女被控暴動等罪，其中一人開審前改認罪，餘下被告則經審訊後被裁定罪成，案件今（2日）在區域法院判刑。法官王詩麗指，本案的嚴重之處是針對警署，屬公然挑戰執法，指警察是法治和秩序的象徵，容忍該等蔑視行為會對法治造成影響，判3名被告囚24至32個月，另外較年輕的4人則判處教導所。



6名受審被告分別為張嘉棟（24歲，學生）、田倬行（29歲，無業）、鄺煒心（20歲，學生）、女學生馬紫妍（19歲）、女學生姚珈瑜（19歲）及17歲女學生，同被控於2019年8月29日，在深水埗警署對出欽州街一帶，連同其他人參與暴動，經審訊被裁定罪成。同案被告顧嘉杰審前承認暴動罪，及一項在公眾地方藏有攻擊性武器罪。

2019年8月29日有示威者在深水埗警署外聚集，警方拘捕多人。(詳看下圖)

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王官判刑指，涉案暴動發生在人煙稠密的深水埗，歷時29分鐘，由初時的數十人增至後來的150人聚集，期間有示威者在欽州街使用噴漆毀壞物件、堵塞交通、在馬路上飛奔，影響其他道路使用者。

王官續指，本案的嚴重之處是針對警署，示威者案發時使用不同的雷射筆照向警署和警員，屬公然挑戰執法者。王官又指，警察是法治和秩序的象徵，須尊重及保設他們免受虐待，強調容忍該等蔑視行為會對法治造成影響。

王官最後指，涉案暴動範圍不大，時間不長，人數不多，其影響力有限，在同類案件中嚴重性較低。王官考慮到各被告的年紀、背景及求情因素等，判處張嘉棟、田倬行囚32個月；顧嘉杰囚24個月；及相比起其他被告較為年輕的餘下4人則判處教導所。

案件編號：DCCC 109/2021