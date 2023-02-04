深水埗警署外擲石　官斥挑戰法治最前線　3人判囚22至32個月

2019年修例運動期間，各區警署常成為襲擊對像，同年8月的一個晚上，有人在深水埗警署聚集，並有人以磚頭擲向警署，警方最後拘捕多人，5人暴動罪成，案件今(4日)在區域法院判刑，法官游德康判刑時指，示威者當日行為針對警署及警員，是挑戰法治的最前線，但沒有使用汽油彈，案件規模不算大，惟仍須判監禁式刑罰，並判其中3名被告22至32個月，餘下兩名較年輕被告則入教導所。



2被告案發時17至18歲判教導所

5名被告中有4名被告審訊後被裁定罪成，包括：李倩瑩（24歲）、黎擎智（30歲）、陳栩樂（20歲）、彭嘉豪（20歲），他們均報稱學生，另一被告戴家榮（45歲，車房工人），開審前已認罪。控罪指他們於2019年8月29日，在深水埗警署對出的欽州街一帶，連同米奇雲及其他身份不詳人士參與暴動。其中李及黎被判囚32個月，戴認罪獲較多刑期扣減，囚22個月，陳及彭，案發時分別只有17及18歲，現在亦未滿21歲，被判入教導所。

2019年8月29日深水埗警署外有示威者聚集，多人被捕。(詳看下圖)

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蒙面人跑近警署警即展開驅散行動

控方案情指，當晚10時許，數十人在欽州街深水埗警署對面聚集，有人高叫「反送中」等口號。約1小時後，人數增至60至70人，有人用鐳射筆射向警署，警方用揚聲器叫人離開，並發出警告及出示藍旗，仍未能驅散人群。至11時半，數名蒙面人跑到警署大閘附近擲物，警方展開驅散，並在桂林街近汝州街一帶截停眾被告。

4名經審訊被定罪被告均為學生

4名經審訊被裁定罪成的學生被告，其中兩人被捕時均有如護目鏡、護甲及黑手袖等暴動裝備，他們並曾向警署掟石；另兩人則在現場逗留，其中一人更曾與參與的人士溝通。法官指他們應知悉警方已叫現場人士離開，但他們仍然選擇留下，故被裁定罪成。

案件編號：DCCC 423、430/2020