狄志遠指照顧者資源仍不足　冀津貼名額再加碼　倡設日間支援中心

本港接連發生照顧者疑不堪壓力導致的倫常慘案，照顧者問題備受關注。社福界立法會議員狄志遠今日（5日）出席由香港01眾樂基金舉辦的「眾樂『童』遊夏令營」時表示，照顧者殺害病人再輕生個案絕非個別事件，反映社會對照顧者支援仍然不足。



冀政府照顧者津貼名額再加碼 以20萬為單位

狄志遠表示，照顧者悲劇絕非個別事件，反映社會對照顧者支援仍然不足：「如果冇人支援，佢自己就會封閉......如果呢方面做得唔好嚟緊都會繼續發生。」

狄志遠指，去年《施政報告》宣布將照顧者津貼恆常化，惟基金名額上限只有1萬個，對比全港有約30萬名照顧者，明顯未能滿足需求：「我希望嚟緊可以繼續大量加碼，唔好以1萬為單位，至少以20萬做單位。」

倡設照顧者日間支援中心 提供情緒輔導

他又提到，報告中提及設立照顧者24小時支援熱線和網上資訊平台，形容政府政策只是表面功夫：「其實整體嚟講仲係好雛形，咁但係對應𠵱家照顧者群，講緊三四十萬嘅照顧者面對緊多元壓力。」

他建議，政府應在18區設立照顧者日間支援中心，適時因應照顧者需要提供情緒輔導：「做返多啲宣傳公眾教育，好似某啲家庭可以識得落去中心，老人家去返老人中心，照顧者可以去返照顧者支援中心，可以好快尋求到幫助。」