衞生署推出首套學前兒童粵語評估測試工具　助準確診斷語言障礙

衞生署今日（5日）推出「香港學前兒童口語（粵語）能力測試」，為首套由本地研發及全面的粵語語言評估工具，用作評定2歲6個月至5歲11個月、使用粵語的本地學前兒童的口語能力，以診斷其語言發展障礙。測試工具的定價為每套5,440元，供合資格的言語治療師購買。

衞生署今日為本地言語治療業界就測試工具舉辦簡介會。（政府新聞處圖片）

新推出的「香港學前兒童口語（粵語）能力測試」由衞生署兒童體能智力測驗服務的跨專業團隊，聯同香港大學教育學院溝通、發展與資訊科學部、香港理工大學應用社會科學系，以及香港教育大學語言學及現代語言系的專家學者由2013年起共同研發。

測試按使用粵語的本地學前兒童需要而設計，從全港18區的幼兒園及幼稚園廣泛招募不同分層、使用粵語的本地學前兒童，搜集所需數據。研究提供了使用粵語的本地學前兒童在不同語言範疇的資料數據，為語言評估提供參照標準。

能力測試的目標使用者主要是在公營機構、非政府組織及私人執業的言語治療師，他們須具備公認大學課程的專業資格，同時能操流利粵語和對粵語語法有深入認識。測試能讓合資格的言語治療師為有需要的學前兒童進行粵語口語能力測試，作出全面的評估及診斷。有興趣的言語治療師可瀏覽兒童體能智力測驗服務的網頁查閱有關詳情。