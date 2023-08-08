天瑜爸爸病倒了 長期奔波及抑鬱情緒影響身體 預告要接受長期治療

天瑜父親今（7日）發文表示病倒了，指上天又給予他一個新孝驗。他指有可能是過去數年來的奔波，加上長期的抑鬱情緒影響身體，最終就病倒了。他預告接下來一段日子，將會接受長期治療。



天瑜早前接受中醫針灸治療 改善水腫及眼皮活動能力

患有「橫紋肌肉瘤」的7歲女童周天瑜，三年前於瑪麗醫院接受手術時因為醫療事故變成了植物人。而天瑜爸爸一直無微不至照顧天瑜，最近更請來中醫為天瑜進行針灸治療，望改善水腫及眼皮活動能力。於施針兩日後，天瑜能夠不斷地眨眼，眼睛亦有微轉動的情況，一改過往不能眨眼的苦況。（為了防止雙眼乾澀，每一兩小時父母便會為她滴上眼睛滋潤液和保濕啫喱，再以保鮮膜封蓋，希望能夠改善眼乾問題。）

長期奔波及抑鬱情緒影響身體 天瑜爸爸預告要接受長期治療

天瑜爸爸在Facebook帖文表示「上天這次又給我新的考驗。可能因為過去幾年來的奔波，加上長期的抑鬱情緒，現在終於把自己身體搞垮了。接下來的一段日子，將要接受長期的治療。祂的一切安排都總有祂的用意，可能祂就是要透過這個病，讓我提醒自己要經常保持心境開朗。要嘗試走出傷痛，不要再被焦慮所困擾。」

天瑜爸爸一段說話獲得網友海量的支持及鼓勵，網友紛紛以正能量訊息支持他，並指「他也是正常人，奔波勞碌久了，身體當然也會有耗損；是時候要停下來，休息一下，要把自己身體養好，才能繼續照顧好天瑜喔😉，祝你早日康復💪」、「你經歷嘅痛苦唔係一般人所能理解同明白，希望唔好太刻意要自己開朗。強迫自己開朗可能會迫得自己更緊，希望你會考慮同自己嘅情緒共存」。

網民更指要天瑜爸爸要多些在網上抒發情緒，他們會細心聆聽他的需要或苦況。天瑜爸爸隨即回覆指，感謝大家一直為他的樹洞，有甚麼事在這裡宣洩都獲得回應，甚至指「發現原來你們不是樹洞，而是山洞，竟然會有這麼大的迴響，很多的留言，都是支持和鼓勵我的說話，真的十分感謝你們。🙏😅」

更有網民留言願天父撐著天瑜爸爸，並留下一段說話「為甚麼你要掛慮呢？你的掛慮有甚麼用處呢？你現在好似一艘大船上的乘客，你不會駕駛；就是船主－主耶穌－把你放在舵邊，你也不會掌舵；你連將帆捲起來也不會；為甚麼你要擔心好像你是船主、舵工一般呢？哦，安息罷，主耶穌是船主！你看見波浪翻騰，船身顚簸，就以為船主不在船上麼？不，祂始終在，並且負責到底；信祂；不要怕！願你平安」。