天瑜再有大進步 解鎖新技手指輕微郁動 天瑜爸爸：知道你已經盡力

7歲的周天瑜在2020年進行手術期間因醫療事故而全身癱瘓成植物人。昨日（6日）天瑜爸爸發佈了一段影片，影片中天瑜看上去特別精神，爸爸便嘗試讓她挑戰郁動手指。經過爸爸不斷鼓勵下，天瑜大幅度地動了一下拇指。爸爸稱讚女兒：「我知道你已經盡力了，爸爸很欣賞你。」



趁天瑜精神爸爸鼓勵郁動手指

天瑜爸爸分享的片段中，可以看到天瑜十分精神，眼睛不但很有神，更會不斷轉動。爸爸甚至覺得「天瑜正在對我微笑」。看到女兒如此精神，爸爸就想趁著這個機會，讓女兒進行一些新動作訓練，打算讓她先動一動手指。天瑜爸爸指，雖然曾經看到過女兒手指有輕微跳動，但並不能肯定是否出於她的自主動作。以往曾試過很多次讓天瑜嘗試動手指，但都沒有任何反應。

（Facebook：天瑜醫療事故關注組）

不斷引導還是毫無反應 快放棄時拇指竟大幅度郁動

爸爸在片中一直鼓勵天瑜「郁一郁手指俾爸爸睇」，儘管他一直觸碰天瑜的手指作引導，但天瑜還是毫無反應。過了一會兒，天瑜的食指和中指極輕微地動了一下，但因動作太快，當時天瑜爸爸並沒有察覺。他繼續引導女兒，並以「如果你郁到嘅話，爸爸就講故仔俾你聽」來鼓勵她。當爸爸以為這次將會失敗告終時，天瑜的拇指終於大幅度地動了一下。爸爸興奮得在醫院大叫了出來，更謂「她真的沒有讓我失望」。

（Facebook：天瑜醫療事故關注組）

鼓勵郁動食指時 拇指再次大幅度地動

天瑜爸爸繼續鼓勵天瑜動其他手指，更表示相信女兒也在不斷努力嘗試。這些輕微的動作對天瑜來說是十分費勁，爸爸於是邊唱歌「Mommy finger, Mommy finger, where are you?」，邊鼓勵天瑜移動食指時，終於天瑜再次大幅度地移動了拇指。爸爸看到後覺得很欣慰，並加以稱讚她「我知道你已經盡力了，爸爸很欣賞你。」

（Facebook：天瑜醫療事故關注組）

醫生曾說屬神經反射 爸爸表示依然心存希望

爸爸表示，雖然曾經有醫生告訴他，天瑜這些輕微的動作可能只是屬於神經反射，但無論怎樣，他們都會心存希望，不會放棄。「因為對天瑜來說，我們已經是她僅餘的所有。」

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