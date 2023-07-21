癌症｜手指腳趾現黑色斑塊一定是皮膚癌？恐大腸出問題需完整檢查

皮膚長黑斑，不只要擔心皮膚癌，還可能是大腸癌！醫師表示，長在鼻子、嘴唇、嘴巴內部、手指和腳趾頭的黑斑要特別注意腸胃道癌症，最好進一步做完整的腸胃道檢查。



黑斑瘜肉症候群 發生在大腸 癌變機率高

台灣皮膚科醫師趙昭明表示，所謂的「黑斑瘜肉症候群」，英文名稱為「PJ Syndrome」，是一個外國人的名稱。假使發生在小腸位置，事實上惡性機率是低的，但是如果發生在大腸，它的惡性機會就較大。他遇過3個案例，2女1男，都是因為皮膚問題和美觀問題就醫，後來才發現大腸癌。

▼大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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這些部位長棕黑色斑塊 都要提高警覺

其中一個病例是嘴唇有黑色斑塊，有做過切片檢查是良性的。就醫時表示希望把黑色斑塊處理掉，結果發現，患者口腔黏膜也有棕黑色的斑塊，感覺就不像是一般的黑色斑塊。另外一個案例也是一位女性、30幾歲，她除了嘴唇有斑塊之外，手指也有，在拇指中間有好幾個棕黑色的斑塊，它不是色素沉澱或碰到黑的東西洗不掉，有點像是瘀血的出血點，但是是斑塊狀、不是點狀的。在這個情況下，又看她的腳，果真在腳趾的趾腹部位也有黑色斑塊。

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內臟問題表現在皮膚上 完整檢查才能發現

趙昭明說，大家都知道一個觀念，只要手指、腳趾有黑色斑點，大家都會怕皮膚癌，所以患者的腳趾也做過切片檢查，但是是良性的。雖然不是皮膚癌，但卻是內臟腸子方面的問題，表現在皮膚表面。

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他建議，雖然皮膚表面的美觀問題，可以用雷射處理掉，但是最好要做腸胃道的檢查，而且不能只有做大腸鏡，也不能只有做胃鏡，小腸也要做到，因為小腸雖然癌變機會小，但還是可能在十二指腸、空腸、迴腸等處癌變。而在胃跟大腸的癌變機率是大的，所以整個腸胃道都要檢查。提醒身體5個地方，包括鼻子周邊長斑、嘴唇的四周，上面或下面、嘴巴內部，以及手指和腳趾頭，如果有長一些奇怪的斑，都要特別注意。

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