癌症｜酒精煙草8種第1級致癌物必須避開　一文認清致癌物質點分級

近期國際癌症研究中心（IARC）將人工甜味劑「阿斯巴甜」列為「可能對人類致癌」的物質，引起不少消費者擔心與討論。



對此，醫師認為不必過度恐慌，因為真正需要閃避的是另外8種確定致癌物！

IARC第1級致癌物（按圖看清👇👇👇）

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致癌物質如何分級？

IARC將導致癌症的物質分成3種等級：第1級確定致癌物質、第2A級很可能會致癌、第2B級可能對人類致癌、第3級無法歸類為致癌物。

阿斯巴甜致癌近期引發討論，台灣三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，IARC曾打臉自己，在2016年6月把咖啡分類從第2B級「可能對人類致癌」降為第3級「無法歸類為致癌物」；審查多項研究後，IARC判斷咖啡攝入與癌症之間不存在關聯性證據。且隨後還發現，喝咖啡實際上可能有助於減少某些癌症的發生，例如可以降低肝癌和子宮內膜癌的風險。

蕭捷健提到，IARC資料庫中的2B級「可能對人類致癌」，其中還包含手機輻射、泡菜、蕨類植物、樟腦丸和避孕藥等數十種物質。但大家該擔心的不是這些物質，而是第1級和2A級強致癌物。

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警報！必須閃避的IARC第1級致癌物

- HPV感染：施打子宮頸疫苗能有效預防。蕭捷健說，其實乙肝、丙肝也是一級致癌病毒。

- 日曬：紫外線是皮膚致癌物，光是曬老就很可怕。

- 黃麴毒素：花生醬開封後要儘早吃完，陳年花生醬是一級致癌物。

- 加工肉品：熱狗、香腸、火腿和漢堡等加工肉品列為第一級致癌物，可能引發大腸直腸癌。每天攝入50克加工肉品，罹患腸癌風險就增加1.18倍。

- 甲醛：假酒不只是致癌物，還會致盲。

- 酒精：真的酒也是致癌物，尤其對於台灣人，有一半的人口缺乏足夠的酒精代謝酵素「乙醛脫氫酶」，所以容易臉紅的人盡量不要碰酒精。

- 煙草及檳榔。



能少則少！IARC 2A級致癌物

蕭捷健說明，2A級可能對人類致癌，動物實驗充分。每周攝入超過700克（原始重量）的紅肉會增加腸癌風險；經高溫加熱含澱粉食物，會產生丙烯醯胺，例如炸薯條、薯片，也會增加癌症風險；通宵工作和室外空氣污染也是。

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另一方面，IARC的2B級包含了「可能對人類致癌」但證據不足的物質，例如手機輻射和泡菜、蕨類植物、樟腦丸和避孕藥，而第3級則是沒有足夠的證據表明對人類或動物有致癌性，包括某些麻醉劑、矽膠乳房植入物和染髮劑。至於奶精、味精都不是致癌物。

別過度恐慌！有意識地做出健康選擇

蕭捷健認為，不應過度恐慌或避免使用所有被標記為潛在致癌物的物質，而是要有意識地做出更健康的選擇；保持均衡飲食，避免過量攝入已知的高風險致癌物，並盡量以白肉和海鮮取代紅肉。不過，如果遇到品質很好的紅酒和牛扒，偶爾品嘗一下也無妨。

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至於阿斯巴甜，蕭捷健說，當前的科學證據並未明確證實其對人類的致癌性；相反的，攝入過量的糖，被認為是更大的健康風險。可以考慮使用天然甜味劑，如甜菊糖或羅漢果糖，作為健康的替代品。

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