皮膚癌｜黑斑邊緣不規則凹凸不平要小心！細數3種常見皮膚癌症狀

皮膚癌初期不痛不癢，容易被忽視，又常被當成痣，而耽誤治療的最佳時機。皮膚科醫師表示，若皮膚出現黑斑有邊緣不規則、不對稱、凹凸不平、同一塊斑有明顯色差、潰爛、出血、面積擴大或腫塊增長速度快，就要儘快到皮膚科評估，是否為常見的3種皮膚癌，包含：基底細胞癌、鱗狀細胞癌及黑色素細胞瘤，以免錯過黃金治療期。



台灣雅丰美膚診所副院長陳昱璁在Facebook專頁中發文指出，皮膚表皮上而下為角質層、鱗狀細胞層與基底細胞層，而常見的皮膚癌有「基底細胞癌（BCC）」、「鱗狀細胞癌（SCC）」和「黑色素細胞瘤（Melanoma）」3大惡性腫瘤。

▼哪些因素容易導致皮膚癌？（按圖看清👇👇👇）

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其中，以基底細胞癌最為常見，約佔7成，像是美國總統拜登今年初切除位於胸口的癌化皮膚組織，也被證實是基底細胞癌。另外主演電影《變種特攻：狼人外傳》的男演員曉治積曼也切除過臉部的基底細胞癌。陳昱璁提醒，皮膚癌初期不痛不癢，常常被忽視，以致致命危機，常見的3大皮膚癌，包括基底細胞癌、鱗狀細胞癌及黑色素細胞瘤。

1. 基底細胞癌

基底細胞癌雖叫做癌，但是「癌」字輩中最良性的一個。通常發生在會被陽光照射到的部位，如：臉部、頸部和手部，初期很像痣或黑斑，慢慢地斑塊可能會發生潰瘍、周圍微血管擴張、出血等病變。幸好基底細胞癌鮮少轉移、惡性程度低，通常以手術完整切除後治癒率高，無需作放療、化療。少數是因太晚治療而讓癌細胞深入皮膚深層，或是被當成痣，不斷做雷射而延誤治療，變得不易根除，反覆復發。

▼患基底細胞皮膚癌的外觀是怎樣？（按圖👇👇👇）

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2. 鱗狀細胞癌

佔皮膚癌中約2成，特徵為紅色、表面不平整、邊緣不規則的凸起斑塊，偶有潰瘍、表面有傷口或結痂的現象，若未及早治療，易轉移到其他器官。而鱗狀細胞癌多數也因紫外線照射引起，在癌化前有可能會先出現日光性角化症（Actinic keratosis），皮膚慢慢顯現紅棕色、粗糙的硬皮，因此很容易被誤認成老人斑。

3. 黑色素細胞瘤

雖發生率低僅佔皮膚癌中的3至5%，但惡性度最高、可能發生在全身部位又治療困難，癌症進展速度快且死亡率高，又會透過血液和淋巴系統轉移到全身，因此是非常棘手的皮膚癌。此外，黑色素細胞瘤有好幾種，台灣人等東方人種最常見是「肢端型」，也就是長在手掌、腳掌及指甲下方，因此這些部位的痣或指甲變黑，就需提高警覺。

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陳昱璁呼籲，切勿輕忽皮膚顏色變化、腫塊，出現異常狀況，就要儘快就醫。曾遇過3個案例，起初都被當作痣而使用雷射除痣，卻發現怎麼除都不乾淨，痣還反覆潰爛，直到到他門診後才確定是基底細胞癌，並接受手術切除，幸好並無大礙。陳昱璁提醒‍，上述3種皮膚癌，跟紫外線曝曬都有關係，平時要多注重防曬。

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