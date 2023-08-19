癌症｜10大防癌方法無想像中困難！中醫揭預防大腸癌要保持這習慣

近年來，癌症患者數量逐漸攀升，讓人們開始積極地尋找預防癌症的方法，而實際上，避免癌症並沒有我們想像中的那麼困難。



在日常生活中，我們可以透過下面敘述的10大防癌方法輕易地避免許多易導致癌症的危險因子。

10大防癌方法（按圖看清👇👇👇）

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防癌方法1：養成每天排便的習慣

首先要重視每天的排便情況。許多疾病都與我們的飲食息息相關，要預防大腸癌，第一個該注意的是不要便秘。糞便裡殘留許多毒素，甚至有致癌物，糞便停留在大腸的時間愈久，就給毒素更多機會來刺激腸壁，增加惡性腫瘤產生的機會。中醫首重排便，如果排便不暢，毒素易堆積於體內，更容易產生疾病。

防癌方法2：攝取天然抗氧化劑

每個人身體內部，多多少少有少量的癌細胞。然而，人體的免疫系統一旦發現這些癌細胞，就會啟動T細胞、B細胞、自然殺手細胞等來消滅和抑制它們的繁殖增生。隨著年齡增長，肝腎虛損，身體逐漸衰老，同時也可能引發多種慢性病，如高血壓、糖尿病、癌症等，嚴重威脅著健康和生命。所以建議每天透過吃多色蔬果，攝取天然抗氧化劑，同時也能增強免疫力。

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防癌方法 3：遠離毒素、甲醛、pm2.5

為了避免吸入過多揮發性有機化合物，裝潢時應避開這些材料。而在不同的空間，可以靈活選擇材料，尤其孩子的房間和臥室應採用更嚴苛的標準。種植淨化空氣的植物有助改善居住環境，另外加裝抽風機也能提高室內通風效率，降低有毒氣體的濃度。

PM2.5是空氣污染中最具威脅性的成分，它可以穿透肺泡，攜帶毒素在全身循環，刺激血管壁，更容易產生血栓，增加心肺疾病以及癌症死亡的風險。

防癌方法4：定期健康檢查

早期發現、早期治療，可以降低死亡率。「糞便潛血檢查」、「口腔檢查」、「乳房檢查」和「抹片檢查」都是台灣國民健康局提供的免費篩檢項目。而中醫擅長治未病，所以當身體有跟以前不一樣的地方時，建議可以尋求專業中醫師來調整體質。

防癌方法5：避免抽煙、酗酒、嚼檳榔

過度的酒精也會造成身體濕熱，進而增加肝臟的負擔，長期酗酒也容易得到胃癌；而抽煙則容易有肺炎，嚼檳榔容易得口腔癌，這是眾所皆知的基本常識，為了身體健康，我們應該避免有上述的成癮習慣。

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防癌方法6：每天運動

運動除了防癌還可以促進代謝、增強免疫，而且同時也是個很好的宣洩壓力方式，在中醫來看也會達到疏泄肝氣的效果。

防癌方法7：避免熬夜，睡眠要充足

入睡後，中醫認為是陽入陰，陰陽調和，穩定體內的內分泌，有助於組織修復。在日常生活中，入眠和起床時間要固定。白天時，過長和過多的小睡都應避免，如果真的感到疲累時，小睡以不超過30分鐘為宜。

防癌方法8：多吃抗癌食物

人體的免疫系統，是最佳的防癌武器，大多可以預防的癌症中，都與飲食息息相關，如果能先從飲食調節免疫力，去除自由基，很多的疾病都可以解決。像：「抗癌之王」之稱的甘藍菜和生菜，生菜含有抗癌物質萵苣苦素，對於胃癌、肝癌等有預防作用。

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防癌方法9：保持心情愉悅

「快樂的心情是最好的良藥」，保持樂觀、心情開朗，是預防癌症最有效的方法。從中醫的角度來看，癌症通常是由內部因素引起的，內部指的是肝鬱氣滯，即情緒系統、自律神經系統不協調等因素。

防癌方法10：「正氣夠百邪不侵」

除非因為健康上的因素需要服用某些營養補充品，否則豐富且均衡的飲食已提供了每日所需的各式營養素，不必要為了養生刻意去吃不喜歡的東西，而感到不快樂反而產生反效果。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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