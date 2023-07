社區主任涉脅迫網友性交　被告促事主X跟指示　說：最多畀番錢你

社區主任涉一人扮演兩角圖迫女網友性交案續審,事主X今(13日)在區域法院作供,她稱她獲男網友「黃子豪」邀請到酒店慶生,惟現身的卻是被告。之後她不斷收到「黃」的訊息,要她與被告性交,她一直拒絕,被告便指「黃」是黑社會,唯一解決辦法就是性交,X仍不肯,更決定離開。惟之後「黃」又發訊息稱有其家人資料,X感害怕,要求與「黃」面談,並回到酒店。被告見她回來,再要求性交並說:「最多我畀番錢你。」她依然拒絕並離開。X之後回想事件,覺「黃」與被告兩人說話口吻相似,認為他們是同一人,最後報警。



被告黃煒龍(21歲,社區主任),被控1項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為,涉及案發時26歲的事主X。他另被控2項以威脅手段促致他人作非法的性行為及1項猥褻侵犯另一人罪,涉及案發時26歲的事主Y。

被告黃煒龍被控以威脅促致他人作非法性行為罪。(被告IG圖片)

指「黃」曾發送下體照覺反感

事主X供稱,她案發時透過交友程式Heymandi認識自稱為「黃子豪」的男子。兩人後來轉至Telegram聊天,並交換個人照。「黃」另曾發送其下體的照片,X覺得反感。後來,「黃」稱他生日即將來到,因為朋友爽約,不想浪費已預訂的酒店,邀請X一同慶生,X最後在多次詢問下同意。X稱她曾向「黃」透露職業及居住地區,又因擔心對方是壞人,曾提供假電話號碼。

被告向X稱「黃」有其性交片

X當晚10時許到達酒店,她先行登記入房。「黃」表示在忙但他的朋友正前往房間。被告隨後出現,自稱不久前在酒吧認識「黃」,獲邀來酒店慶祝其生日。被告又指「黃」擅長電子科技,但為人奇怪和小氣。X表示同意,又指「黃」說話「又中又英」,有點難溝通。被告又透露「黃」認識他的前女友,因而有他與前女友的性愛片段,X沒有追問。

聲稱入侵了X的手機要X與被告性交

X與被告聊天約30分鐘後,「黃」再次發訊息給X,質疑她說其壞話,X否認。之後「黃」便將X早前發出,設定為定時銷毀的自拍照發予X,自言入侵了她的手機,威脅X與被告性交,揚言:「You sex with him, He leaves, I come to play with you」,否則就會將其個人資料在網上公開。

被告稱唯一解決方法是性交

X向被告透露「黃」威脅她的事,被告聞言表現得十分震驚,質疑「黃」是否安裝了監聽,強調若該性愛片段放上網會「好大鑊」,又多次提議聽從「黃」指示,均被X拒絕。被告之後指「黃」有黑社會背景,曾有一名女子遭他「捉住痛腳」,最後哀求了他很久才成功用錢解決。X聽罷指她絕不會性交,提出可否用錢解決。被告即表示金錢對現在的「黃」來說已不重要,唯一的辦法就是性交,報警也沒有用。

X回酒店見被告笑笑口玩手機

但X仍決定要走,並向被告說會乘通宵巴士回家。途中「黃」再向她發訊息,並問X為何要坐巴士回家。X對於「黃」竟然知道其動態感害怕,隨即提出與「黃」面談,並返回酒店。X於凌晨2時許回到酒店時,見被告躺在床上表情輕鬆,並「笑笑口」地玩手機。被告問X為何會回來,並再要求與X性交,X再次拒絕。

被告再叫X跟從指示性交稱可畀番錢

X之後再收到「黃」的訊息,「黃」發出最後通碟說:「All the world will know you guys.」被告重申他「輸唔起」,再要求X性交,並稱:「最多畀俾番錢你啦。」X仍然拒絕。及至約3時30分,X稱實在「頂唔順」並感到十分疲倦,終決定回家。

因「黃」聲稱知其家人資料感害怕

X供稱她當時覺得很害怕和無助,因「黃」聲稱入侵了她的手機,又自稱知道她家人的動態,初時她亦是因為害怕「黃」會威脅其家人,才會回到酒店。至於事後為何會認為被告和「黃」是同一個人,X稱因覺兩人說話的口吻十分相似,且他們曾在同一時間都沒有回覆X的訊息,加上種種蛛絲馬跡,故認為被告是「一人分飾演兩角」。

案件編號:DCCC 628/ 2022