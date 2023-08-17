申訴署批環保、食環、地政三部門　多番轉介村屋排污設施投訴欠妥

新界村屋林立，若其排污設施欠妥，可造成環境衞生污染。申訴專員公署今日（17日）發布調查報告，指環保署、食環署及地政總署在處理新界村屋排污設施的投訴時，跟進工作欠妥善，部門之間並無既定的資料交換機制，不清楚其他部門持有的資料，個案在部門之間經多番轉介後，問題仍未能有效解決，情況並不理想。申訴署建議，成立跨部門工作小組，讓部門互相補足。



申訴署報告提到，根據環保署的資料，2016年至2022年接獲的相關投訴中，逾六成同時涉及投訴其他部門，顯示大部份屬於跨部門個案，然而即使村屋已存在多年，惟環保署、食環署及地政總署都不清楚其他部門的執管權限，只按自身認知轉介及跟進，令個案在多番轉介後，都未能有效解決。

另外，地政總署負責審批新界村屋的興建，包括其排污設施，分區地政處人員會在興建期間及正式完工前查核工程，以目測檢查廁所或廚房污水是否排放至化糞池，但該署承認並非排污設施的專業部門。

申訴署指，有部份個案涉及不當接駁或設計排污設施，如設施欠妥當，容易造成污染，若地政總署沒有相關專業知識，難免令人懷疑該署在審批過程中，能否準確地評估情況。申訴署建議，可加強分區地政處人員的培訓，讓職員在視察村屋時，可作出合適的調查。