FB留言談炸死總裁判官全家　潛逃男子被裁定藐視法庭　判囚4月

總裁判官蘇惠德的辦公室於2020年收到恐嚇電話，聲言會用炸彈炸死蘇、其妻子和兒子。一名男網民其後在Facebook講及恐嚇事件的帖文中，留言「炸死全家先有證據」，被指違反禁制在網上煽動暴力的禁制令。男網民保釋期間潛逃離港，一直缺席聆訊，早前被裁定藐視法庭。法官今(14日)在高等法院判刑時指，涉案留言針對高級司法人員，本身已屬嚴重挑戰司法機關，其對象更包括司法人員的家人，法官指其該些留言令人厭惡和不能接受。最終決定判該名男網民監禁4個月。



申請人為律政司司長，被告為張志豪。

被告張志豪在Facebook留言談總裁判官蘇惠德收恐嚇電話的事，被裁定藐視法庭。（資料圖片）

FB群組及專頁留言講恐嚇事件

判辭透露，於2020年12月3日，總裁判官蘇惠德的辦公室收到恐嚇電話，聲言會用炸彈炸死蘇、其妻子和兒子。而在Facebook「51黃金良心圈」群組和「有線新聞」專頁，有講及該此恐嚇事件的帖文。被告於同月5日以自己的Facebook帳戶，在「51黃金良心圈」和「有線新聞」的帖文分別留言：「講系無用，炸死全家先有證據」和「炸死全家先有證據」。

被告曾被捕並認憤怒而留言

被告於2021年5月被捕，警誡下承認因出於憤怒而留言，無意炸死蘇和其家人。被告之後棄保潛逃，離開香港，沒有出席聆訊。法官早前在被告缺席下，裁定被告藐視法庭，並發出拘捕令。案件今在他缺席下，作出判刑。

官斥被告行動具煽動及刺激

法官在判辭指，被告故意作出相關的留言，公眾可輕易接觸該些資訊。此外，其留言明確，並極為嚴重。被告更向他人指「講系無用」，著他人行動，法官認為被告不單是煽動，更屬刺激(goading)。

針對司法人員及其家人屬加刑因素

法官續指，留言針對高級司法人員，本身已屬嚴重挑戰司法機關，其對象更包括司法人員的家人，此屬案中的加刑因素。法官指無論此留言是否違反法庭命令，本身已屬令人厭惡和不能接受。

未出席聆訊拒承認責任

此外，法官指被告未有出席聆訊，不但拒承認責任，亦沒有作出道歉，法官指被告未有悔意。考慮以上因素後，法官判被告監禁4個月，並需支付律政司一方的訟費。

案件編號：HCMP598/2022