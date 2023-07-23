夏天油脂分泌多　植睫毛化眼妝恐增眼睛發炎風險

植眼睫毛是不少愛美女士的恩物，節省每天刷睫毛膏或黏假眼睫毛的功夫，爭取時間睡多一會。惟美麗的背後總有代價，若清潔不周或器具衞生不佳，隨時有感染風險，例如誘發眼皮或眼瞼發炎、滋生蟎蟲，甚至患上角膜炎，損害視力。夏天炎熱潮濕，感染風險更高，在這種難熬天氣下，女士們宜減少化眼妝、植眼睫毛或紋眼線，減輕雙眼的負擔。



撰文：醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生黃澤銘



醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生黃澤銘

植眼睫毛是以膠水將假睫毛逐根黏在真睫毛上，一般可維持數星期，睫毛外觀看來更濃密，雙眼更迷人。

不過，千萬不要忽略植睫毛的潛在風險。首先，植睫毛用的膠水，成份有機會引起過敏反應，甚至堵塞睫毛的毛囊，誘發眼皮炎或瞼板腺發炎。曾見過有嚴重個案是在植睫毛時，膠水不慎弄損角膜，眼睛出現畏光、流眼水、眼紅及刺痛感覺，就是角膜受損的症狀。

另一個最常引起的問題是，不少人在植睫毛後為減少睫毛掉落，會避免去觸碰睫毛，此舉有機會令眼瞼位置清潔不周，久而久之滋生蟎蟲。這些蟎蟲肉眼無法看見，需要以顯微鏡放大40倍始能發現，有機會長滿蟎蟲而不自知。清潔不周亦會增加其他感染風險，例如生眼瘡或眼瞼發炎等。

夏天炎熱又潮濕，容易令病菌滋生，臉部的油脂分泌亦增多，清潔不足可致眼瞼板腺堵塞，九成乾眼症個案就是由此而來。(Vcg.com)

此外，若植睫毛的器具衞生欠佳，或與他人共用器具，亦隨時引起不同的感染。過去就曾有病人植睫毛後出現紅眼症，亦即由細菌或病毒引起的結膜發炎。

除了植睫毛，紋眼線頗受女士歡迎，但風險大同小異。除了染料可致過敏，若遇上技術不佳的技師，分分鐘有機會「篤」到眼球，弄傷角膜，尤其是紋內眼線風險更高。角膜分為五層，一旦傷及第二層或以下，有機會引起角膜起疤，起疤位置若在眼睛中央，更影響視力。

炎熱的天氣亦令眼妝更易溶化，因此夏天應盡量避免化眼妝，讓雙眼好好休息。（視覺中國）

夏天炎熱又潮濕，容易令病菌滋生，臉部的油脂分泌亦增多，清潔不足可致眼瞼板腺堵塞，九成乾眼症個案就是由此而來。不少人起床刷牙洗臉時，都會忽略清潔眼周。事實上，每日早晚均應清潔眼瞼位置，以免油脂過多，亦可以攝氏40度的熱毛巾敷眼20分鐘，再以濕紙巾清潔眼皮邊，令污物更易被帶走。炎熱的天氣亦令眼妝更易溶化，因此夏天應盡量避免化眼妝，讓雙眼好好休息。

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