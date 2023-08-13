乳齒脫落　恆齒「逾期」未長　或是齒瘤作怪

牙齒和其他身體部位一樣，也會生「瘤」。齒瘤大多長於口腔上顎前端，深埋牙骨之內，平時難以察覺，亦多數在兒童恆齒發育階段產生。一旦齒瘤生於恆齒的生長道路之中，隨時令換牙階段的恆齒長歪，甚至令恆齒發育受阻而未能如期長出。當子女乳齒脫落後異常地未出新牙，家長或需留意是否齒瘤作祟。



撰文：醫善同行醫學顧問、牙科醫生黃凌旻



醫善同行醫學顧問、牙科醫生黃凌旻。

齒瘤(Odontoma) 是一種齒源性腫瘤，並不常見，但多數為良性。齒瘤泛指牙齒胚胎組織發育時產生病變，形成大小不一的不規則結構。

病理學上，齒瘤可再細分為混合性齒（compound odontoma）和複雜性齒瘤 （complex odontoma）。前者像數顆細小的牙齒，後者則多數呈不規則形狀。

齒瘤多數在恆齒發育階段產生。由於齒瘤埋藏於牙骨內，沒明顯病徵，往往都是在X光檢查時，一併發現。醫學上，暫時對齒瘤成因沒有確實的定論，部份文獻記載相信與乳齒感染、創傷、家族遺傳、牙齒胚胎過度活躍等有關。

一談及「瘤」，病人容易聯想到腫瘤會越長越大，擔心影響外貌。事實上，根據臨床觀察，齒瘤影響病人面部外觀的機會不大。不過齒瘤始終含有上皮組織，曾有臨床案例是當齒瘤進一步病變，形成囊腫（cyst），繼而腫大、侵蝕牙骨，影響牙床，令牙齒受感染壞死，最終脫落。

齒瘤（圖中紅圈以示）深埋牙骨之內，平時難以察覺。

齒瘤一旦出現，帶來的最大問題其實集中於窒礙恆齒生長。舉例兒童脫牙（乳齒）後，接下來長出恆齒的過程中若出現齒瘤「擋路」，就有機會令恆齒「打橫生」，甚至未能如期長出。

到底恆齒何謂如期或逾期長出？各位可參考以下的恆齒生長時間表：

恆齒生長年齡：

（1）門牙：6-7 歲



（2）犬齒：10-11 歲



（3）小臼齒：10-12歲



（4）第一大臼齒：5-6歲



（5）第二大臼齒：12-13歲



（6）第三大𦥑齒(智慧齒) ：17-22歲



當發現兒童脫去乳齒後，於正常年齡內未能長出恆齒，就宜向牙醫求助及進行牙科相關檢查，觀察是否與齒瘤有關。

至於治療齒瘤，多數以手術切除為主；視乎每個病人情況，手術費用為數千至逾萬港元不等。由於齒瘤常常發現於換牙階段，如果兒童年紀太小而未能配合切除手術，建議可接受鎮靜劑醫學監察麻醉（monitored anaesthesia care），甚至全身麻醉（general anaesthesia）以進行手術。

如果懷疑齒瘤產生病變，牙醫一般會完全將其切除，並將組織進行病理化驗，排除其他病變。若齒瘤的面積較大（接近普通牙齒大小），相關牙齒附近的牙骨亦需要移除，當牙骨不足，隨時令附近牙齒受影響而變得鬆動。

當齒瘤被完全切除後，普遍病人復發率並不高。但如果病人年紀尚輕，移除齒瘤時亦有機會影響恆齒胚胎生長，術後需要監察恆齒生長。

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