切勿未審先判情緒病患者

個多星期前，一名年輕的澳門KOL不幸地結束了自己的生命，引來大批網民的關注以及罵戰。不論事件本身還是輿論指向，也有很多地方值得我們深思，例如何謂「渴求被關注」、輕生前有什麼行為先兆，以及其他人會否因為類似事件導致情緒困擾，甚或導致情緒病患者增加自殺念頭及風險等等。



以下內容並非旨在評論個別公衆人物的私生活，而是希望透過－些大衆關注的事件，帶出關於情緒病的重要議題供讀者思考。



撰文：醫善同行醫學顧問、精神科專科醫生蔡永傑



醫善同行醫學顧問、精神科專科醫生蔡永傑。

由於多種複雜的心理及社會原因，一般來說，情緒病患者並不願意他人得知自己患病及其病情，但同時也會感到孤獨、渴望得到關注和慰問。有些人會選擇透過互聯網及社交媒體抒發感受，但是很少人意識到，網路媒體並非一個合適的渠道，談論私人事情。

因為客觀事實告訴我們，網路上的人大多互不認識，他們的社會背景，心理狀況，以及動機意圖均大有不同。所以，我們很難預測他們的理解和反應。一些嘲諷謾罵的評論，例如說當事人「attention seeking」或「乞求憐憫」等，不單只未能令當事人更加明白自己的狀況，反而會造成更深的傷害。

有些人會選擇透過互聯網及社交媒體抒發感受，但是很少人意識到，網路媒體並非一個合適的渠道，談論私人事情。（getty images)

情緒病患者渴望得到別人的關注及支持，過程並不容易。正如當醫生初次接觸患者，也需要選擇合適的時間及場合，與患者建立互信，才能夠準確了解患者的真正需要。很多時候，一個人的內心鬱結及困擾，未必能單靠片面的交談、互不相識的留言，就能夠讓旁人理解、明白及接納自己的想法和感受。

最近，樂壇巨星李玟小姐不幸離世，對筆者的病人帶來不少衝擊和影響，筆者對此也有很深的體會和感受。尤其是那些聽着CoCo歌曲成長的病人，他們都說：「CoCo平時這麼陽光、有活力，又愛在鏡頭前笑，這事情怎可能會發生在她 身上﹖」隨之而來的就是：「連CoCo 也會這樣，我又可以怎樣？」

當筆者安撫了病人的情緒後，會嘗試作出以下回應：「CoCo是一位專業的藝人，演出是她的工作及事業，所以她自然會選擇在狀態比較理想的時候，才去演出及面對觀眾。然而，這並不代表她私底下沒有自己的煩惱、困惑和情緒。除了她自己及真正認識她的人，外人實在難以了解她的實際狀況。」

很多時候，一個人的內心鬱結及困擾，未必能單靠片面的交談、互不相識的留言，就能夠讓旁人理解、明白及接納自己的想法和感受。（資料圖片/王譯揚攝）

另一個筆者經常被問及的問題是，當一個人決定束自己的生命，會否在事發前告訴別人﹖答案是「不一定」。但是如果當一個人提出了（甚或重複地提出）這個想法的時候，我們必需認真地對待，即使在某些情況下我們可能對他們有另外的想法。在網絡世界𥚃面，有些人可能會嘗試用激將法，試圖挑戰及改變他人想法，有時候可能會十分危險。

每個人都有自己獨特的背景和際遇，發生在他人身上的事，不一定同樣地發生在自己身上，希望讀者多關心、愛惜身邊人，再難的事總有解決方法。（Getty Images）

其實每個人都有自己獨特的背景和際遇，發生在他人身上的事，不一定同樣地發生在自己身上。但讓醫生們關注的是，每當有報道關於公眾人物選擇自我結束生命的時候，總會對一些有相近想法的人帶來衝擊。市民大眾以至傳媒，如何小心地處理這方面的訊息，非常重要。

今年很多涉及精神健康的事情備及關注，希望讀者多關心、愛惜身邊人，再難的事總有解決方法。

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