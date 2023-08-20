麻醉科醫生多次拍打數名女下屬醫生胸部　借意從後擁抱　除牌半年

麻醉科醫生何健明多年前於北區醫院任職期間，被指對3名女下屬作出猥褻行為，包括未經當事人同意之下，多次拍打不同女下屬的胸部，甚至觸碰其乳頭位置，並以指導及拿取工具為由，從後擁抱女下屬。

醫務委員會經歷4日聆訊之後，今日（20日）裁定何健明專業失當，三項指控分別除牌4個月及6個月，同期執行。



北區醫院。（資料圖片／馮國良攝）

據醫委會聆訊透露案情，最早一宗事件於2007年12月發生，被告與其中一名投訴的女醫生共同參與一個手術，何健明以主管身份觀察及進行指導。根據該名女下屬所指，當時她站在病人的頭部位置，她嘗試擺放一個診斷設備入病人咽喉位置，並用其左手固定病人的頭部及口腔的時候，期間感覺到何健明以其右手背部數次輕拍她左邊胸部，過程之中曾碰及胸部中間。她形容，「拍個過程好短」，但是「係會掂到我乳頭位置」。

及至2010年3月，另有一名女醫生加入北區醫院擔任麻醉科駐院醫生。她應何健明要求，進何的辦公室準備投影片。她憶述，當時她坐在椅子上，被告其後站在椅子的後方，她感覺到被告的左上肢碰到其左邊膊頭，被告的胸部碰到她右手後面，頭部挨近，下巴碰到其右邊膊頭，手指更嘗試扣著她放在滑鼠上的右手，所有動作於5秒之內發生。她見狀隨即站起身並且離開辦公室。

香港醫務委員會。（資料圖片／梁思行攝）

同月某一日，該名駐院醫生被何健明訓斥未有正確設定血壓計，何指出她犯錯的地方，二人保持半個手臂離，但何突然踏前，以右手掃過她左邊胸部並稍作停留。當時二人曾經對視，她以驚恐眼神看向被告，而被告看起來並不懊悔及尷尬，甚至「個樣係得戚嘅」。被告之後向她表示「醒目啲啦你」。

第三宗事件於2016年12月發生，當時何健明與一名北區醫院駐院醫生共同參與手術，何以取儲氣袋為由，從後方擁抱該名女下屬。據指，何當時以雙手環抱女下屬，並於取得儲氣袋之後，在她的身體前將儲氣袋由左手交到右手，期間上臂觸碰了她的身體。

上述各項指控，涉事受害女醫生均有向上級報告，而醫管局於2019年正式將投訴內容轉交醫委會處理。何健明於同年再無受聘於醫管局。翻查資料，何健明於1986年註冊為醫生，並於1995年取得麻醉科專科資格。

醫委會指出，何健明為3名投訴人的主管，其行為是濫用其信託地位（fiduciary position），其中以多次拍打女下屬胸部最為嚴重。醫委會考慮紀律指控的性質和嚴重當性，首宗案件裁定何健明從普通科醫生名冊上被除名6個月，其餘兩宗指控則分別除名4個月，三項除名刑罰均同期執行。