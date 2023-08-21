理大衝突｜社工身懷避孕套辯稱「備用」　控方質疑欲製水彈掟警

理大衝突期間，19男女被指在科學館外聲援示威者被捕，他們否認非法集結罪，案件今（21日）在西九龍法院（暫代區域法院）續審，任職社工的男被告被捕時，身上被搜出未開封的安全套，他自辯時解釋，原打算與女友到理大附近一所酒店訂房，以便接走女友失聯的胞弟，但在尖東被捕，安全套是前一日購買「備用」。控方卻質疑，該男被告的安全套是想用作裝「水彈」掟警方，男被告否認，法庭內律師席亦一度傳出笑聲。



本案共涉19名被告，同被控於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶，連同其他身份不詳的人非法集結在一起。

2019年11月17至18日，示者者曾與警方對峙。(詳看下圖)

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女友擔心胞弟在理大

任職社工的被告是鄧耀雄（24歲）出庭自辯，他憶述案發前夕（17日）與女友見面，女友稱其就讀中六的胞弟失聯，又指其弟當日早上曾因社會事件與母親爭執，直至晚上仍未回家。女友猜測胞弟可能身處理大附近，因此非常擔心。

與女友酒店過夜並購備安全套

鄧便決定與女友在太子一酒店過夜，並打算翌日再到紅磡唯港薈Hotel ICON訂房，以便接走其弟。他下榻太子酒店前，在藥房購買口罩、安全套等，在庭上解釋，後者是「備用」。

出發往紅磡在尖東被捕

翌日凌晨，女友獲家人告知，收到胞弟答覆，但其弟未有透露是否身處理大。當日清晨，鄧與女友出發前往紅磡，但在尖東華懋廣場被捕，並被搜出其背包內有生理鹽水、哨子、帽及未開封的安全套。

被噴中胡椒噴霧曾取生理鹽水

鄧在庭上表示，他是一名山藝導師，背包的哨子和帽是活動裝備，所以他會常備這些工具。至於生理鹽水，則是他在前往Hotel ICON途中被噴胡椒噴霧，有人拿出生理鹽水，他便取去四枝，用了其中兩枝洗臉，餘下兩枝則放入背包。

主控問會否擔心女友胞弟自殺

控方代表大狀張健邦盤問時質疑，女友胞弟失聯，為何鄧不報警？鄧表示，當時胞弟只是失蹤數小時，反指一個人失聯24小時才可被視為「失蹤人口」。張再問，鄧不擔心女友胞弟自殺？鄧回應說：「咁又未至於」。

質疑安全套用來裝水彈掟警

根據控方開案陳詞，鄧背包內的安全套被列作控方證物，但張未有在盤問階段問及安全套用途。主審法官嚴舜儀追問，在控方立場而言，該安全套有何作用？張思考片刻後，向鄧表示：「個安全套⋯係攞嚟裝水彈掟警方？」此時律師席傳出竊笑聲。鄧回答說：「唔同意。」

案中另外18名被告分別是吳肇韜（19 歲，學生）、何兆川（23 歲，道具製作）、陳思晨（22 歲，無業）、高敬希（18 歲，學生）、陳綺敏（37 歲，無業）、王穎彤（21 歲，學生）、許巧靜（22 歲，售貨員）、洪妙賢（24 歲，電視製作）、陳東城（43 歲，清潔工人）、鄭肇其（52 歲、廚師）、施雄國（36 歲、地政總署測量員）、鄭瑞琪（30 歲、文員）、陳正雯（20 歲、學生）、蔡蒨盈（28 歲、無業）、程曉君（27 歲、文員）、鍾靜純（28 歲、項目幹事）、江麗華（27 歲、活動幹事）、劉頌祈（27 歲、無業）。

案件編號：DCCC855/2020、DCCC475/2021、DCCC609/2021 (已合併)