男子連番遇警截查求覆核警權　官認為警有合理懷疑　拒批覆核許可

居住西灣河的21歲男子，聲稱數月內在同區的港鐵站，多次被警員截查身份證。他質疑《警隊條例》及《公安條例》中，賦予警員要求他人出示身份證明文件的條文屬違憲，申請司法覆核。高等法院法官今(22日)頒判辭，並認為男子聲稱3次遭警查身份證的情況均有理可依，且上訴庭早已討論並裁定有關條文的合法性，認為案件並無可爭辯之處，拒絕批出上訴許可。



申請人Tsang Ho Ming(譯音：曾浩明，下稱：曾)，答辯人為警務處處長及律政司司長。

申請人曾浩明(譯音)要求覆核警方截查惖權力，高院拒頒覆核許可。（資料圖片）

聲稱3個月內被截警截查3次

判辭指，曾稱的事件發生於2022年11月至2023年1月，地點在西灣河和筲箕灣港鐵站發生。曾聲稱警員在首兩次事件要求他出示身份證，未有搜身；涉案警員指曾當時形跡可疑，於是截查曾，並要求查閱他的其身份證和搜身。

用手機拍攝警員搜查過程被警截查

第三次事件發生時，兩名警員正搜查另一男子，期間曾走近並以手機拍攝警員搜查過程。曾又突以手臂遮掩背包，警員因而懷疑曾藏有違禁品，並作出搜查，並在曾的背包發現兩粒藥丸，曾一度回應是「毒品」，隨即稱只是開玩笑，並解釋藥物是用來醫治鼻敏感。警員根據藥物的外形，認為它們不是毒品，查閱曾的身份證後，又證實他不是被通緝人士。曾卻指當時拍攝是要監督警員，不同意他當時行為屬形跡可疑。

官指相關憲法爭議已曾處理

曾認為《警隊條例》及《公安條例》中，賦予警員要求他人出示身份證明文件以供查閱的條文屬違憲。惟法官認為其爭議並無勝算，又指相類的憲法爭議已曾處理，上訴庭已確立該些條文的合法性。

3次事件警員均有合理懷疑

此外，曾指案發時未有做出任何引起警員懷疑的行為，認為警員無權根據些條文查閱其身份證。惟法官認為，首兩次事件中，已有客觀事實讓警員要求曾提供身份證，第三次事件中，警員亦有合理懷疑並要求曾出示身份證。因此拒絕向曾批出覆核許可。

案件編號：HCAL1428/2022