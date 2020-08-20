李柱銘等5人手機被檢　指警搜查範圍太廣求撤手令　被裁敗訴

李柱銘、何俊仁、區諾軒、單仲偕及楊森等5名民主派人士，涉於去年參與未經批准集會被控，惟他們不滿於本年4月被捕時，遭警方檢取電話，警方並於兩個月後才就搜查電話申請手令。5人提出司法覆核，質疑手令容許搜查的範圍過闊，要求撤銷有關手令。法官早前聽取陳詞後，今(20日)頒下判辭，認為警方在檢取過程中未有不當，裁定李等人敗訴，並須繳付訟費。

5名申請人：李柱銘、何俊仁、單仲偕、區諾軒及楊森，答辯人為東區裁判法院裁判官及警務處處長。申請人早前取得臨時禁制令，禁止警方執行涉案的手令。是次司法覆核案，由法官李運騰和高浩文一同審理。

手令准查所有數碼資料

代表申請人的資深大律師彭耀鴻指，是次手令容許搜查的範圍過闊，可搜查手機中的「所有數碼資料」。彭認為，手令中應列明搜查的界線，例如被搜查資料涉及的期限。此外，彭又指警方在檢取電話後兩個月，才申請手令。而涉案申請人的案件已轉介至區域法院，可見手令無迫切性，是次申請手令不應只作單方面的聆訊。

警方指列明搜查範圍不可行

代表警方的資深大律師莫樹聯回應指，搜查人士在批出手令後，可申請撤銷該手令，或申請司法覆核。而涉案手令列明，警方會把涉案手機封存7天，讓申請人採取法律行動，以及執行手令的限期。莫亦指，就手令列明搜查的範圍，是不可行，強調處理手令時，需考慮案件調查的效率。

手機用途或會被用作非法通訊

法官在判辭指出，雖然申請人指出，現代人使用手提電話的用途廣泛，手機所儲存的資料眾多，搜查或會出現侵犯私隱的情況，惟法官參考過過往相類案件的判辭，認同正因為手機的功能廣泛，或會遭罪犯用作非法通訊，而手機內儲存的數碼資料，亦可能成為證明他們曾參與犯罪行的有力證據。

法庭須守衞對私隱的保障

然而，法律在面臨這新科技的挑戰下，法庭亦要保障市民的私隱，特別在無手令下取閱他人手機內容，更是要謹慎處理，故法庭的守護角色亦變得重要。若警方需查閱疑犯的手機資料，必須先取得手令，並要在合適環境下進行，除非會嚴重影響調查，否則必須知會受查人士，以保障搜查不至於無任何限制。

取得手令亦非可任意查閱

但要警方列明所有要搜查內容，都詳列在手令上，實際操作上有一定困難。法官強調，警方獲取手令並不代表他們能任意查閱，他們在檢取資料時必須合理，故若有些程式或檔案他們不應查閱，亦應列明在手令上。

此外，法官聽取警方解釋檢取至申請手令為何需時兩個月，認為其程序上並無明顯不當，代表警方的代表亦透露，裁判官在批出手令時亦作出部份限制，例如下令警方須先封存7天，以讓機主提出反對，申請人亦有利用這機會作申辯，裁判官亦有為手令設定限期，除非批准延期，否則該搜查令會在今年8月26日失效。

案件編號：HCAL 1396/2020