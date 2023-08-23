老齡人口上升是世界大趨勢，無論是先進國家或發展中國家，都面臨人口老化問題，香港也不例外。人口老化對於長遠照顧長者及相關醫療服務均帶來一定壓力。由於種種原因引致人手流失而令服務受影響的情況，醫院管理局一直十分關注。雖然本地積極增加醫科生名額，然而這並未能於短時間內應付目前的「人才荒」。



撰文：醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗醫生



醫管局將會繼續走訪不同國家和地區，向海外醫科畢業生和執業醫生介紹來港執業的不同途徑和註冊安排，期望廣納人才，並會透過環球醫療人才匯聚計劃吸引外地醫療專才來港交流。

有見及此，醫管局推出「環球醫療人才匯聚計劃」，提供一至兩年彈性短期合約，吸引不同國家和地區的醫療專才到本港公立醫院交流，特別是一些接近完成或已經完成專科培訓的醫生。參與計劃的醫生既可繼續在當地耕耘多年的事業，亦有空間來香港短期工作。醫管局會為他們提供高技術、臨床技能方面的交流和學習機會。

香港作為全球樞紐，憑藉與不同國家的緊密聯繫，絕對有能力匯聚來自世界各地的醫療人才及其技能，互學互鑑，促進雙方發展。外地醫生來港交流，除了能將其專業知識帶來香港，亦可獲得於本港公營醫療系統工作的經驗。計劃有助促進雙方醫護同事的專業交流，對紓緩本港人手問題亦有一定幫助。另外，我們希望透過計劃安排一些在醫學領域有卓越成就的專家來港交流，與醫管局同事共同推動醫學發展。環球醫療人才匯聚計劃無論對外地醫生或本港醫療系統均互有裨益，可說是「雙贏」。

醫管局一直積極招聘非本地培訓醫生返港加入醫管局工作，已陸續為合適應徵者配對相應職位、專科及部門，並已向醫務委員會申請有限到註冊或特別註冊執業。

我們早前已透過不同平台宣傳環球醫療人才匯聚計劃，以及聯繫外地醫學組織聽取意見，很鼓舞獲得非常正面的反應。醫管局轄下不同專科，如麻醉科、放射科、心臟科等，都巳透過計劃吸引外地專才來港交流。我們將會在更多專科推展計劃，以及會到不同國家與地區推廣及招攬人才。

此外，醫管局一直採取不同措施吸引人才加入公立醫院工作，當中包括積極招聘非本地培訓醫生返港工作。我們為合適的應徵者配對相應職位、專科及部門，並已向醫務委員會申請有限到註冊或特別註冊執業。當醫務委員會完成審批後，醫管局會盡快安排有關醫生來港工作。我們十分期待這批醫生加入醫管局的大家庭！

未來，醫管局會繼續走訪不同國家和地區，向海外醫科畢業生和執業醫生介紹來港執業的不同途徑和註冊安排，吸引他們加入醫管局，以紓緩人手，應對服務需求增長。此外，我們亦會繼續透過提供培訓機會、員工置業貸款計劃等挽留人才，致力做到搶人才、留人才、育人才、惜人才。

醫管局未來會繼續走訪不同國家和地區，向海外醫科畢業生和執業醫生介紹來港執業的不同途徑和註冊安排，吸引他們加入醫管局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

