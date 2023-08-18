普通科醫生搞錯腹部檢查方法　盲腸炎病人延誤治療　除牌緩刑

有普通科醫生弄錯腹部檢查方法，令「盲腸炎」病人延誤治療。涉事醫生柳曄為腹痛病人診症時，錯誤要求對方坐直身體，而非躺平做檢查腹部時，誤判患上非特定性腸胃炎，又不恰當處方抗生素，向公院求醫後方確診患上俗稱「盲腸炎」的急性闌尾炎。



《憲報》今日（18日）刊登公告，醫務委員會研訊小組認為，柳曄缺乏腹部檢查基本知識和技巧，其行為未達註冊醫生應有的水平，裁定他專業上行為失當罪名成立，判柳除牌2個月，緩刑一年，並須於一年內完成使用抗生素、腹部疾病診斷的課程。



醫委會研訊小組引述專家證人陳醫生證供指，病人必須躺平而非坐直身子，頭要靠在枕頭上，幫助放鬆腹部肌肉以便進行腹部觸診，這樣才算是妥當的腹部檢查。（資料圖片）

根據《憲報》公告，一名病人於2018年4月24日因上腹脹和腹痛向柳曄求診，當時並沒有任何嘔吐或腹瀉， 診症期間柳曄讓病人坐直身子，為她檢查腹部。其後，柳曄診斷病人患上非特定性腸胃炎，並向她處方藥物。

三日後，病人再次向柳曄求診，表示腹脹、腹痛和發燒，但沒有出現任何咳嗽、流鼻涕或喉嚨痛的症狀，亦沒有任何嘔吐或腹瀉。當日診症期間，柳曄再次讓病人坐直身子，為她檢查腹部，柳曄診斷病人患上疑似流感或非特定性腸胃炎，並向她處方各種藥物，包括抗生素200毫克「氧氟沙星（Ofloxacin）。

同年4月30日，病人因腹痛反覆到將軍澳醫院急症室求診，並留院接受進一步檢查，翌日接受緊急電腦斷層掃描後，確診患上急性闌尾炎，且有炎性腫塊，醫生同日為病人做闌尾切除術，並以引流術排出闌尾的膿液。

醫務委員會研訊小組認為柳曄缺乏腹部檢查基本知識和技巧，其行為未達香港註冊醫生應有的水平，裁定他專業上行為失當罪名成立。（資料圖片）

正確腹部檢查須要求病人躺平 令肌肉放鬆以便觸診

研訊小組引述專家證人陳醫生證供指，妥當的腹部檢查，必須要病人躺平而非坐直身子，頭要靠在枕頭上，令腹部肌肉放鬆，以便腹部觸診；若病人在椅子上坐直，腹部肌肉會收緊，醫生難以透過觸診，探出急性闌尾炎的典型徵狀。

研訊小組又表示，同意陳醫生所述，假如病人發燒而原因不明，柳曄必須作進一步檢查及研究以確定發燒的原因，此情況之下單憑經驗而處方抗生素的做法並不妥當。鑑於病人僅出現發燒和腹痛兩種症狀，最可疑的疾病莫過於急性腹症，無法證明該診斷合理，更無法證明病情嚴重到要處方抗生素的程度。

醫委會研訊小組引述專家證人陳醫生證供指，病人必須躺平而非坐直身子，頭要靠在枕頭上，幫助放鬆腹部肌肉以便進行腹部觸診，這樣才算是妥當的腹部檢查。（Gettyimages／EyeEm）

停牌兩個月緩刑一年 期間須完成腹部疾病診斷課程

研訊小組認為，柳曄首次為病人診症期間，診斷病人患上非特定性腸胃炎之前，並沒有為其做充分或妥當的檢查。此外，儘管柳曄沒有出現任何上呼吸道症狀，但他仍然基於「流感季」和病人發燒，作出 「疑似流感」的診斷。事件反映他對如何做腹部檢查缺乏基本知識和技巧。 柳曄的行為未達香港註冊醫生應有的水平，裁定他專業上行為失當罪名成立。

研訊小組頒下綜合命令，判柳曄除牌兩個月，緩刑12個月，並須12個月內完成安全使用抗生素課程和腹部疾病診斷課程，有關課程須事先獲醫委會主席批准。