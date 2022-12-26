富豪投資失利再爛賭輸千萬及兩間屋　淪為露宿者　揭避寒中心亂局

政府官方紀錄全港有逾1,500名露宿者，每人都有淪落故事。年近八旬的油尖旺區「無家者」穩叔，14年前原是有樓在手的千萬富豪，可是2008年亞洲金融風暴，令他輸掉近800萬元投資，負債的他以為可在賭枱上賺回，結果在賭船上再輸600萬元，兩間共值200多萬的房子抵押還債，染上毒癮，最終妻離子散，年老要流落街頭。



近年來穩叔也有積極一面，就是當義工，以無家長身份幫助其他無家者。踏入冬天不時突然轉冷，穩叔寧願找地方避寒風澟雨都不入避寒中心，因他所見，過避寒中心品流複雜，擔心被人偷東西，也曾見過有人在內吸毒，「以後無論幾凍，我都唔會再去避寒中心。」



社區組織協會於上周二（20日）晚上，聯同15名義工到深水埗通州街公園派發睡袋、糖水，為一班無家者冬日送暖，八旬的露宿者穩叔便是其中一名義工，正是無家者助無家者。

退休金投資撞上金融風暴血本無歸 沉淪賭船輸清光

年近八旬的穩叔成為露宿者，是十多年前。他在2004年剛從中港運輸公司的管理層職位退休，拿到一筆豐厚的退休金，他大手買入不同保險、基金組合。殊不知，2008年突如其來的一場金融風暴，令他血本無歸，損失近100多萬美元（約780萬元港元）外，還因此而負債。

深受打擊的他，走上了一條不歸路。日夜在澳門對出公海的賭船上賭錢，再輸掉近600萬港元，最後連好不容易買下的兩間價值共200多萬港元的房子，也要用來抵押還債。

嗰陣睇唔開，邊個勸都冇用，賭錢賭到六親不認。 露宿者穩叔

妻離子散斷聯絡 露宿街頭被斥「社會寄生蟲」

因嗜賭成癮，穩叔的太太帶著三個子女離開了他，至今沒有與他聯絡，而他最終「輸清光」要流落街頭。

穩叔坦言一開始露宿生活，曾受到歧視，指他是「社會寄生蟲」。不過他說多年來已習慣露宿街頭，後來更愛上這種居無定所、自由自在的生活方式。平日大多在油尖旺等地遊走，如太平道和文化中心一帶。

問到近日天氣寒冷，如何尋覓地點，他說：「一定要搵啲避到風同水嘅地方。」如建築物或樓梯轉角位，平時亦會在球場、體育館等室內埸所暫住。

穩叔坦言一開始露宿生活曾受到歧視，不過多年來已習慣，後來更愛上這種居無定所、自由自在的生活方式。（盧翊銘攝）

指避寒中心品流複雜、有人吸毒 誓言幾凍都不再入

問到有否因天氣寒冷而入住過避寒中心，穩叔表示「絕對不會去避寒中心」，因他曾試過入住的經歷太差。他認為避寒中心環境品流複雜，擔心留宿會被人偷東西，令他連僅有的家當也失去；加上他發現有人在避寒中心吸毒，便下定決定不會再入避寒中心。

以後無論幾凍，我都唔會再去避寒中心。 露宿者穩叔

穩叔說，在中心留宿時睡眠質素不好，提供的物資亦相當貧乏，「只有一張薄床墊和毛毯，連枕頭都冇。」穩叔又補充，雖然入住避寒中心尚算叫有瓦遮頭，誠然比街上環境好。「但是在街上流浪，反而生活得更自由舒暢，活動空間亦較大。」

疫情下雪上加霜 避感染寧少朋友

疫情下一班無家者本已無處容身，要在生活中兼顧抗疫更是難上加難。穩叔年事已高，他擔心萬一不幸確診，會造成很大麻煩。故自疫情以來，他連睡覺也戴着口罩，亦經常洗手，遠離人群，只敢躺在人流少的地方，值得慶幸的是，他至今仍未有感染。

穩叔表示，他亦因此而少了朋友，較少與人交流，只有收音機陪伴在身旁，亦是他與外界接觸的唯一「中間人」。

問到今年的聖誕願望，穩叔表示「希望身體健康，平安過日子。」（盧翊銘攝）

批評「政府靠唔住」 曾質問羅致光為何欠無家者政策

穩叔長達14年的流浪生涯期間，從沒有領取過綜緩等基本生活津貼，「政府靠唔住！」穩叔憶述，在2017年，當時前任勞工及福利局局長羅致光新官上任，到深水埗通州街公園探望無家者。當時穩叔拿着一份施政報告詢問羅致光「施政報告入面點解冇提到任何有關無家者嘅政策？」他記得羅致光當時回應「係呀」，便沒了下文。他感到相當氣憤，明白政府始終是靠不住的。

每天輪候免費飯盒 拿不到便捱肚餓

他為了不再賭錢，盡量不想有餘錢在身，生活只求溫飽，更笑言 「無錢一身輕」。問到平時要如何解決生活問題，穩叔表示每天都會去輪候派發免費飯盒，但亦有試過因飯盒是限量供應，而要捱肚餓。

此外，為了把時間塞滿，不給自己有胡思亂想的空間，他亦加入社區組織協會的義工團體，不時會到深水埗探訪街友，派發物資。談到今年的聖誕願望，他說：「希望身體健康，平安過日子。」

早前獲派公屋上樓的原無家者司徒先生，因自身曾有過露宿街頭的經歷，繼續幫其他無家者。（盧翊銘攝）

成為一個「有家」的人 仍關心無家者生活

今年59歲的司徒先生，原本從事燒焊工作，自三年前患上吉巴氏綜合症，雙手麻痹無力，頓失去經濟能力。他失業後一直流浪街頭，僅靠3,000多元的傷殘綜援津貼過活。幸運的是，他在今年成功「上樓」，入住深水埗的公屋單位，脫離無家者的行列。

司徒先生表示，今年冬天和以往很不一樣，形容是多年來第一次過上舒服的冬天，「唔使再瞓喺街頭，承受風吹雨打。」他又指今年聖誕節會留在家中慶祝，慶祝成為一個有家的人。

雖然成功脫離無家者的行列，但司徒先生因自身曾有過露宿街頭的經歷，沒有因「上樓」而減少對無家者的關心。多年來積極參與香港社區組織協會的義工活動，他表示因自己曾流浪過，了解大多數的無家者在冬天的避寒衣物都並不足夠，希望活動能為無家者多添些禦寒衣物，讓他們過上一個溫暖飽足的冬天。

臨時避寒等寒冷警告生效才開放 吳衛東：無家者怎知道？

社協幹事吳衛東指出，避寒中心需待天文台發出寒冷天氣警告才會開放，大部份無家者都難以獲取相關資訊，未必能及時知道中心開放時間。

他指部份冬日最低氣溫僅高於規定少許，天氣仍相當寒冷，但避寒中心卻仍不予開放，吳衛東批評在執行上過於死板；再加上避寒中心的設備簡陋，一大早又有清場要求，也令無家者卻步。

避寒中心沒有洗澡設施，也沒有儲物櫃，不少無家者擔心個人物品丟失也不願入住，而且第二天早上要清場，七丶八點就會趕他們走。 社協總幹事吳衛東

政府審計署今年發表報告，指登記露宿者人數由2013年3月底的595人，升至2022年3月底的1,564人，增加1.6倍；其中169名露宿者曾於系統重新登記至少一次，即再次露宿，佔總數11%

吳衛東指出，審計署的資料只計算三個服務無家者的機構名單，認為實際人數不止1,564人，例如社協的服務對象並未列入計算。