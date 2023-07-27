網店「儀發」新鮮牛肉被驗出二氧化硫　食安中心正調查違規情況

撰文：林穎嫺
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食物安全中心今日（27日）表示，在網上商店「儀發」的新鮮牛肉樣本，被檢出不可在新鮮肉類中使用的防腐劑二氧化硫，中心正調查事件，並與該網店跟進有關違規情況。

網上商店「儀發」的新鮮牛肉樣本被檢出二氧化硫。（資料圖片）

食安中心表示，透過恆常食物監測計劃，在一間名為「儀發」的網上商店，抽取新鮮牛肉樣本化驗，結果顯示，樣本含百萬分之1700的二氧化硫，正與涉事網上商店跟進有關違規事項。

根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物，但根據《規例》不得用於新鮮或冰鮮肉類。個別販商為使肉類色澤更鮮明，會違法在肉類中添加二氧化硫。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

食安中心提醒業界必須遵守法例規定，不可售賣摻雜二氧化硫的新鮮及冰鮮肉類。市民則應向可靠的街市檔戶或新鮮糧食店購買肉類，切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類，同時需注意均衡飲食，因為偏食可引致營養不良或攝取過多的化學物。

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