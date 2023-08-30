保險經紀涉姦女傭　被告指事主提議500元性交易　受唔住引誘答應

已婚保險從業員涉強姦印傭案今（30日）在高等法院續審，被告出庭自辯。他指，案發時是女傭主動問他「「先生,do you want me?」並提出性交易。兩人討價還價期間，亦互相摸對方的下體。因被告妻子突然出現，該次性交易未有傾妥。兩人翌日再有親密行為，但女傭突然表示：「No, no.」被告遂停手。女傭約1個多星期後表示接納以500元的和被告性交，他因「受唔住引誘」，同時又對女傭的行為感到奇怪，遂到對方房間進行性交易，同時偷偷用電話錄音，並事後支付款項。惟女傭其後索取5萬元，被告才知「瀨嘢」。



被告周家瑋，45歲，報稱保險從業員。他被控於2021年7月28日企圖強姦X，以及於同年8月10日強㚣X。X案發時40歲。

被告周家瑋否認強姦及企圖強姦40歲女印傭，在高等法院受審。（資料圖片）

與X一同飲紅酒後變熟絡

被告自辯時透露，他和妻子育有三名子女，事主X於2020年開始替他一家工作。被告和X關係普通，兩人說話不多。直至2021年中某日，他和妻子在住所飲紅酒，妻子邀請休假後返家的X加入。妻子返回房間後，被告和X繼續暢飲，期間互相問及對方的婚姻狀況。他指，自此和X較熟絡，對方亦待他較親切。

餵魚聊天事主提性交易

至2020年7月尾某天晚上，被告照料飼養的魚，身穿連身睡裙的X問「先生,do you want me?」手腳並纏繞被告的身體，被告則攬住對方反問：「So, what do you want?」X便回應：「先生, give me money.」被告理解X同意指性交易，便開價500元，X則還價1000元。遭被告拒絕，她便謂：「ok啦,先生, you are so hard.」兩人討價還價時亦有親吻，又把手伸進對方的衣物內，互相摸對方的下體。被告並指插X的下體。

傳來妻子腳步聲即彈開

惟此時，被告聽到妻子的腳步聲，便立即彈開，整理衣物。被問及是否想妻子得知此事，被告稱：「梗係唔想。」妻子當時問他和X發生何事，被告回應：「無呀，啱啱餵完魚。」

翌日，X用背部貼住被告的身體，同時隔著褲子摸他的下體，被告則攬住X，並撫摸X。X之後表示：「no,no.」被告便放手，但當時感到奇怪。

進X房前啟動錄音功能

被告指X於同年8月9日向被告稱﹕「tonight, 500 ok.」他理解是上次未傾妥的性交易。至凌晨時分，被告到X的房間和對方性交。到X的房間前，被告拿取電話並開啟錄音，把電話放入X的床板下。他解釋，因X早前拒絕他的行為頗為奇怪，遂打算錄音。辯方指被告可以不到X的房間，被告說：「自己衰，受唔住引誘。」

被告完事後續籅妻等人飲酒

被告又稱，和X性交期間，他曾問X在那裏射精：「Shoot where? Shoot where? Shoot inside？」性交後，被告拿取電話，然後離開，並和妻子及一名留宿的朋友飲酒聊天。他稍後發現衣服上有X的經血，並到房間拿取500元，到X房間付款，並對X說：「You have period, I don’t like.」X回應：「Ok,先生。」

翌日X索價5萬元知瀨嘢

同日早上，X見到被告時索取5萬元，並指若被告拒絕，便會把事件告知被告妻子。被告當時感到「瀨咗嘢」，又擔心妻子知悉事件。但他未有即時拒絕，回應需要考慮。翌日X再問被告索款。被告回應指已付錢，拒絕X的要求。X威脅若被告拒付：「I will tell everyone. I will tell 太太。」被告指假如X再索錢，便會終止對方的合約。

妻子同日稍後致電被告，指X投訴遭被告非禮，被告回應著X等他回家，講清楚事件。惟妻子稱X已離開，他於同月12日凌晨報捕。

案件編號：HCCC35/2023