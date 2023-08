保險經紀涉姦女傭　被告指事主提議500元性交易　受唔住引誘答應

已婚保險從業員涉強姦印傭案今(30日)在高等法院續審,被告出庭自辯。他指,案發時是女傭主動問他「「先生,do you want me?」並提出性交易。兩人討價還價期間,亦互相摸對方的下體。因被告妻子突然出現,該次性交易未有傾妥。兩人翌日再有親密行為,但女傭突然表示:「No, no.」被告遂停手。女傭約1個多星期後表示接納以500元的和被告性交,他因「受唔住引誘」,同時又對女傭的行為感到奇怪,遂到對方房間進行性交易,同時偷偷用電話錄音,並事後支付款項。惟女傭其後索取5萬元,被告才知「瀨嘢」。



被告周家瑋,45歲,報稱保險從業員。他被控於2021年7月28日企圖強姦X,以及於同年8月10日強㚣X。X案發時40歲。

被告周家瑋否認強姦及企圖強姦40歲女印傭,在高等法院受審。(資料圖片)

與X一同飲紅酒後變熟絡

被告自辯時透露,他和妻子育有三名子女,事主X於2020年開始替他一家工作。被告和X關係普通,兩人說話不多。直至2021年中某日,他和妻子在住所飲紅酒,妻子邀請休假後返家的X加入。妻子返回房間後,被告和X繼續暢飲,期間互相問及對方的婚姻狀況。他指,自此和X較熟絡,對方亦待他較親切。

餵魚聊天事主提性交易

至2020年7月尾某天晚上,被告照料飼養的魚,身穿連身睡裙的X問「先生,do you want me?」手腳並纏繞被告的身體,被告則攬住對方反問:「So, what do you want?」X便回應:「先生, give me money.」被告理解X同意指性交易,便開價500元,X則還價1000元。遭被告拒絕,她便謂:「ok啦,先生, you are so hard.」兩人討價還價時亦有親吻,又把手伸進對方的衣物內,互相摸對方的下體。被告並指插X的下體。

傳來妻子腳步聲即彈開

惟此時,被告聽到妻子的腳步聲,便立即彈開,整理衣物。被問及是否想妻子得知此事,被告稱:「梗係唔想。」妻子當時問他和X發生何事,被告回應:「無呀,啱啱餵完魚。」

翌日,X用背部貼住被告的身體,同時隔著褲子摸他的下體,被告則攬住X,並撫摸X。X之後表示:「no,no.」被告便放手,但當時感到奇怪。

進X房前啟動錄音功能

被告指X於同年8月9日向被告稱﹕「tonight, 500 ok.」他理解是上次未傾妥的性交易。至凌晨時分,被告到X的房間和對方性交。到X的房間前,被告拿取電話並開啟錄音,把電話放入X的床板下。他解釋,因X早前拒絕他的行為頗為奇怪,遂打算錄音。辯方指被告可以不到X的房間,被告說:「自己衰,受唔住引誘。」

被告完事後續籅妻等人飲酒

被告又稱,和X性交期間,他曾問X在那裏射精:「Shoot where? Shoot where? Shoot inside?」性交後,被告拿取電話,然後離開,並和妻子及一名留宿的朋友飲酒聊天。他稍後發現衣服上有X的經血,並到房間拿取500元,到X房間付款,並對X說:「You have period, I don’t like.」X回應:「Ok,先生。」

翌日X索價5萬元知瀨嘢

同日早上,X見到被告時索取5萬元,並指若被告拒絕,便會把事件告知被告妻子。被告當時感到「瀨咗嘢」,又擔心妻子知悉事件。但他未有即時拒絕,回應需要考慮。翌日X再問被告索款。被告回應指已付錢,拒絕X的要求。X威脅若被告拒付:「I will tell everyone. I will tell 太太。」被告指假如X再索錢,便會終止對方的合約。

妻子同日稍後致電被告,指X投訴遭被告非禮,被告回應著X等他回家,講清楚事件。惟妻子稱X已離開,他於同月12日凌晨報捕。

案件編號:HCCC35/2023