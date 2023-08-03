職工盟4成員派物資涉違限聚令 官指橫額與防疫無關 裁罪成罰款
撰文：劉安琪
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職工盟屬下的建築地盤職工總會的10名成員，2020年5月在金鐘行人天橋擺街站及派防疫物資，被警方指違限聚令遭票控。其中4人早前不認罪受審，今（3日）在區域法院（暫代東區法院）被裁定傳票罪成。裁判官王證瑜判刑時指，涉案街站的橫額、錄音提及「黑警」、「五大訴求」等與防疫無關說話，不接納各被告當日目的為派發防疫物資及宣傳防疫資訊，故因而不受條例豁免，判各人罰款6000元。
被告曾浩源（43歲）、翁家文（46歲）、黃俊宇（22歲）和林小薇（25歲），同被控在2020年5月6日，在金鐘海富中心及政府總部之間的行人天橋，參與受禁群組聚集。
橫額標語提五大訴求
王官裁決指，不同意辯方聲稱當日聚集是為了派發防疫物資及宣傳防疫資訊，並認為他們應受條例豁免法。王官指出該街站案發時放署與防疫無關的橫額、錄音和標語，例如提及「五大訴求 缺一不可」、「光復地盤」、「黃色經濟圈」、「黑警」等。王官又指，若被告真正目的是宣傳，該街站不應設在人流較少的政總附近天橋。
辯方爭議當時限聚令即將放寬
至於辯方早前指，當時香港已經有一段長時間沒有本地感染個案，政府在案發前一天宣布會於5月8日放寬聚集人數至8人，當時的4人限聚並不合理。王官指政府會審視疫情以調整措施，無證據顯示，4人限聚令會對行使集會和結社自由，造成無法面對的嚴苛負擔，裁定他們罪成。
案件編號：ESFS 500009、500013、500015、500531/2020
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