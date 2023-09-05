岑子杰案｜婚姻平權協會稱重大勝利　惟同性伴侶仍被排除在制度外

民陣前召集人岑子杰指政府承認他與同性伴侶在紐約註冊的婚姻，提出司法覆核，經歷長達5年的審訊，終院今(5日)裁定港府沒提供其他替代途徑屬違憲，裁定岑終極勝訴。婚姻平權協會即發表聲明，指終院裁決是香港歷史上重要的里程碑，然而終院未有透過本案承認同性婚姻，認為仍有不足之處。



認為本案是重要勝利

婚姻平權協會在聲明指出，終院裁決就同性伴侶的法律地位，作出一項重大判決，對香港整體社會而言，是一個重要的勝利，明確指出香港法律必須尊重和保障同性伴侶，又指這判決不會對任何人構成損害，它標誌著香港社會為平等的愛和一個更和諧的社會邁進一大步。

政策仍把同性伴侶排除於現行婚姻制度外

儘管如此，他們認為判決仍有不足，因法官沒有在這裁決中承認同性婚姻。他們指出，婚姻賦予家庭獨特的法律地位，保障伴侶與家庭，這是其他制度無法比擬的，他們認為政策上把同性伴侶排除於現行婚姻制度外，是有違平等，損社會和諧。

指六成香港市民支持同性婚姻

他們呼籲政府，應正視六成香港市民支持同性婚姻，及積極與持份者溝通，希望能盡快制定一個健全制度，承認同性伴侶的法律地位。他們又指，是次判決是香港歷史上重要的里程碑，再次確定大愛的勝利是勢不可擋，他們將繼續為同性伴侶爭取民事婚姻，以使所有伴侶法律面對都得到平等待遇。