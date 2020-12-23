1歲孩童因一個壞習慣感染超級細菌？　一天間拇指長出恐怖膿皰…

孩子挖鼻孔可能會引來殺手級細菌！除了提醒孩子勤洗手，手部也不要常觸碰眼耳口鼻喔！

孩童挖鼻會惹上殺手級細菌？（按圖了解）

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1歲女童手指冒出大膿皰，醫師一檢查，是水泡性指炎！

爸媽注意，孩子手指長了大膿皰，不一定是蚊子咬！台灣小兒科醫師陳鉉煒在臉書提到近期碰到的小病例，一位媽媽帶孩子到小兒科看診，1歲多女童手指長了一個發膿腫包，她問醫師：「這是蚊子咬的嗎？」

陳鉉煒醫師看了患部一驚，說：「不，這是細菌感染。」他解釋，這是膿皰，稱為水泡性指炎（blistering dactylitis），又叫做遠端水泡性指炎（blistering distal dactylitis），跟膿痂疹（impetigo）一樣都是表皮細菌感染，「最常見就是金黃葡萄球菌和溶血性鏈球菌，這兩隻都是殺手級的細菌。」

媽媽十分疑惑，問醫師：「昨天還好好的，今天就那麼大一個泡，還硬硬的！」

陳鉉煒醫師表示，「這非用抗生素擊殺不可！這類型細菌沒治療好，會在身體到處亂跑。」爸媽碰到這種狀況，要非常小心注意。

為何孩子會感染殺手級細菌？陳鉉煒醫師指出，截至目前為止仍然不太清楚。海斯（Hays）和穆勒德（Mullard）兩位學者提出，兒童身上任何細菌可能聚集的地方，都是感染的源頭。

陳鉉煒醫師認為，以這位1歲多的小朋友而言，鼻腔裏細菌感染，小朋友常用手指頭去挖鼻孔，可能是造成的原因，術語叫做「自體接種（autoinoculation）」！」其他像昆蟲叮咬、外傷、燒傷、開放傷口等，也都有可能是細菌的入口喔。

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爸媽注意！嬰幼兒常見4種殺手級細菌

台灣陳俊仁親子診所院長暨台北榮總小兒過敏感染科兼任主治醫師陳俊仁表示，嬰幼兒較常碰到的四種殺手級細菌，則為耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、氟喹諾酮類抗藥性沙門氏菌、青黴素抗藥性肺炎鏈球菌和安比西林抗藥性嗜血桿菌。

其中，感染抗藥性肺炎鏈球菌孩子比例有越來越高的趨勢，而感染嗜血桿菌會有呼吸道症狀，有些會併發腦膜炎，所幸有肺炎鏈球菌及疫苗可供施打，嬰幼兒注射疫苗後即使感染，重症比例也會下降。

金黃色葡萄球菌（MRSA）的症狀有許多種，不同器官被感染，就會出現不同的徵兆。若是出現傷口感染，有可能併發蜂窩性組織炎，也可能併發肺炎、引起敗血性休克。另有一型分泌的毒素會導致腸胃炎，有可能形成群聚效應，要十分小心。

至於小朋友容易因感染金黃色葡萄球菌導致蜂窩性組織炎嗎？陳俊仁醫師表示，雖然小朋友受傷時常見，但有些孩子受傷沒事，有些孩子一被蚊子叮就變蜂窩性組織炎，這與個人衛生有關。建議易流汗或肥胖易有皺摺且清洗不易，以及皮膚癢易搔抓的體質，尤其容易重覆發作蜂窩性組織炎的孩子，可考慮使用有消毒效果的沐浴乳。

由於金黃色葡萄球菌最常見是傷口感染，陳俊仁醫師強調，小朋友盡量不要反覆搔抓傷口，若傷口惡化也要特別注意，如越來越腫、流出分泌物、一直發燒，代表傷口出現感染蜂窩性組織炎跡象，須立即請醫師處理。

此外，沙門氏菌，也是嬰幼兒常見的殺手級細菌之一，食物中毒大多與沙門氏菌有關，而金黃色葡萄球菌所造成的食物中毒，通常是廚師手部有傷口，較少見食物被污染。沙門氏菌一般都出現在被糞便污染的食物及水，例如禽鳥類的蛋都是與糞便同一個通道產出，因此常見沙門氏菌。

所以最好選擇洗選蛋，打蛋殼後應該洗完手在接觸其他食物，避免吃到未煮熟的雞蛋，都可以降低被感染的機會。另外，沙門氏菌也容易污染水源，因此去戶外、溪水玩水，應洗過手再吃東西。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：1歲女童常挖鼻孔引來超級細菌，拇指長恐怖膿皰！嬰幼兒4殺手級細菌，每一種都要注意】