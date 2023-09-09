MIRROR演唱會｜百年一遇暴雨　Mo父：感恩兒子仍得到適切物理治療

MIRROR演唱會意外發生至今逾一年，重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父親、牧師李盛林今日（9日）再發出代禱文，稱醫院為阿Mo訂購了一部新的上肢外骨骼機械，配合治療加強其上肢肌肉和神經接收的治療訓練。他又提到雖然幾天前有百年一遇暴雨，市內環境非常惡劣，但感恩住院的病人、包括阿Mo，仍是得到適切相關的物理治療。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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經過59個星期治療：難以想像400多日如何咬緊牙筋渡過

阿Mo父親牧師李盛林今日（9日）再發出代禱文，提到阿Mo已經過59個星期的治療操練，形容「難以想像400多日一位年青人是怎樣每天咬緊牙筋的渡過」，過程雖然艱苦，但阿Mo仍以正面積極的態度渡過了。

文中提到，醫院訂購了一部新的上肢外骨骼機械，配合醫院多項治療， 加強阿Mo的上肢肌肉和神經接收的治療訓練，希望可早日能付運送抵，並獲得測試和訓練上的成功。

代禱文又說，前幾天雖然是百年一遇的暴雨，市內環境非常惡劣，但感恩住院的病人、包括阿Mo，仍是得到適切相關的物理治療。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

誠心求告 求主繼續施恩

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 59 (20230910)

『凡求告耶和華的，就是誠心求告祂的，耶和華便與他相近。』（聖經和合本—詩篇145:18）

（一）啟言（Mo)

1) 「59 個星期的咬著牙筋顫抖中的耐力」：

(感恩)：漫長59週密集的治療操練，若不是信仰、家人、醫護、有心人的支持鼓勵同行，難以想像400多日一位年青人是怎樣每天咬緊牙筋的渡過。但感謝上帝的是雖然過程艱苦，卻是以正面積極的態度渡過了。

(禱告)：請繼續為…

a) 阿Mo每天可以帶著 輕省的心靈 面對各樣密集的復康治療禱告。

b) 大小排便的括約肌功能 早日有反應及盡早能自主控制禱告。

c) EMG 對 右手二頭肌 繼續有明顯的強化作用禱告。

d) 透過針炙(四肢、頭皮、腹部)能 繼續剌激大腦神經在感覺和活動上的反應，並同時調理身體各項機能禱告。

e) 晚上不因幫阿Mo四肢拉筋和轉換身體位置而 影響睡眠質素 禱告。

2）「新的上肢外骨骼機械的付運」：

(感恩)：感謝院方安排，訂購了一部新的上肢外骨骼機械，配合EMG ，Saebo及Theratrainer的治療， 加強阿Mo 的上肢肌肉和神經接收的治療訓練 。

(禱告)：請為這套機械 早日能付運送抵，並到步後的測試和訓練成功禱告， 盼能深化和強化阿 Mo 和其他有需要使用患者的復康。

3) 「雖百年一遇的黑雨仍充滿盼望」：

(感恩) ：前幾天雖然是百年一遇的黑雨，市內環境非常惡劣，但住院的病人包括阿 Mo 仍是得到適切相關的物理治療。感謝神。

(二) Mo爸媽

「從阿Mo的治療變化想起」：自然宇宙有不同的運作/定律

i) 物理定律/秩序：物理現象，如熱漲冷縮。

ii) 生命定律/秩序：動植物及人類的生老病死。

iii) 道德定律/秩序：萬物之靈、超越人的本性。

iv) 拯救定律/秩序：上帝的心意，使人成為新造的人，先給人恩典和真理，而不是先刑罰與定罪，總是給人饒恕與新的機會。

在阿Mo 的治療變化中，讓我們深深體會與經歷上帝無條件的愛與拯救。