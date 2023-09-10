世紀暴雨｜陳國基：石澳撤離行動體現部門合作　為市民恢復生活

政府正繼續進行暴雨後的善後工作，於今日（10日）召開記者會。政務司司長陳國基稱，18區民政事務處、關愛隊通過地區聯繫，會監察、檢視各區情況。他又提到石澳撤離居民行動，事件體驗到很多部門協助居民，覺得很開心，而石澳現時整體大致上恢復與外面的聯繫，當局做到盡快恢復市民生活，「覺得很開心」。



保安局局長鄧炳強指，保安局的緊急事故監察及支援中心繼續運作，暴雨期間警方收到132宗求助、消防收到443宗求助。他交代昨日的石澳撤離行動，期間需搭建三條浮橋協助120名居民最後撤離，行動於昨日下午6點完成。



▼9月9日早上 林世雄到場視察工作人員搶修石澳道▼



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林世雄稱日間巴士服務明早恢復

政府各部門交代善後工作，運輸及物流局局長林世雄稱，路政署於星期四已經啟動緊急中心部署應變，相關部門在安全情況下，安排承建商清理排水系統及地面，修復約80條被堵塞道路。

他又稱，大部分主要道路開通，石澳道完成臨時路基加固，已經重開一條行車線；筲箕灣嚴重，正全力制定可行施工方案，所有日間巴士路線預計明早恢復，鐵路服務大致恢復正常。

▼9月9日下午 鄧炳強入石澳了解情況▼



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石澳設臨時指揮中心

鄧炳強提及，緊急事故監察及支援中心會繼續運作，而警方接獲132宗、消防接獲443宗求助，大部分是輕微水浸、停電、於電梯受困、火警鐘響起等。他表示民安隊醫療服務隊都有300人出動。

他亦交代石澳居民撤離行動，稱昨日上午水路協助運送物資、通訊設施維修人員等，飛行服務隊隨時候命。行動於中午開始撤離，消防亦搭建3條浮橋安排撤離，而原本預計需撤離200人，最後有約120名居民願意撤離，最後一批約下午6點離開。他表示，石澳有臨時指揮中心，警員、消防、醫療服務等都有通宵守候，協助仍留在石澳的居民。