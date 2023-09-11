黃大仙排洪力不足　上屆區議會促渠務署加強工程　政府不交代進展

本港上周遭受世紀黑雨衝擊，黃大仙受洪水重創，該區排水系統未完善成為當區多年來未能解決的缺口，《香港01》翻查文件發現，黃大仙區議會至少曾於2005年、2015年、2018年、2020年討論改善該區排水系統，包括2015年曾建議摩士公園興建蓄洪池，但最後不了了之。

前黃大仙區議會副主席黎榮浩憶述，上屆區議會期間的2018年，曾有區議員向渠務署提出，排洪能力只能抵禦50年一遇的暴雨並不足夠，要求加強工程的排洪能力，足證區議會對於解決水浸的建議從來不會拒絕（say no），政府表明會跟進，但之後不再向區議會交代進度，排水改善工程則沒有任何新進展。

黃大仙區議員譚香文則指，經歷區議會換屆及疫情，某些議程未能緊接進，加上區議會為「冇牙嘅部門」，僅屬諮詢架構，向政府提出意見之後，並無實權向政府跟進，以致問題無了期未解決。



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黎榮浩：上屆區議員關注排洪能力 只抵禦50年一遇

2016至2019年出任黃大仙區會副主席的黎榮浩表示，上一次區議會討論黃大仙的雨水排放工程為2018年，渠務署提及2014年龍翔道的水浸問題，希望獲撥款進行磡察及研究。他憶述，當年曾有區議員提出，排洪能力只能抵禦50年一遇的暴雨並不足夠，要求署方再加強工程之後的排洪能力，當時署方回覆稱按照現時設計已經「做盡」，與會人士亦支持政府繼續研究：「每一次渠務署上嚟，我哋唔會拒絕（say no）嘅，我哋都話『啱呀，咁你去做囉』。」

黎榮浩稱，黃大仙區議會對於政府排水工程的建議不曾阻撓，完全認同：「我哋又唔係唔同意喎，我哋區議會次次上嚟我哋都同意去做㗎啦，冇人反對去做。」但政府之後不再交代長遠規劃，該區日後該如何應對暴雨，政府一方已沒有新進展。

前黃大仙區議會副主席黎榮浩。（資料圖片／譚威權攝）

區議會對渠務工程不say no 惟署方不主動報告進展

翻查2018年區議會討論文件，當時渠務署於文件指出，署方已於2015年完成東九龍雨水排放整體計劃檢討研究，檢視整個區域的現有雨水排放系統，研究費用約為1,300萬元。渠務署根據研究結果，提出多項改善建議方案以提升東九龍，包括黃大仙區的防洪能力，當中包括在摩士公園新建一個地下雨水蓄池作臨時儲存，待暴雨過後再排放出海。署方即將為計劃進行勘查研究，如順利獲得撥款，工程預計將於2023年開展。

黎榮浩坦言，儘管區議會已交出「認可意見」，往後署方不主動向區議會報告跟進情況，區議員無法得知工程進度。加上以往黃大仙水浸黑點為彩虹道，過去區議會討論重點在於啟德河改善排洪能力的工程。

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譚香文：換屆後議程亦清 議員辭職難召開會議跟進

黃大仙區議員譚香文指出，2015年底，區議會換屆，區議員換了一批，但議程有否帶去下一屆「唔知㗎」，並稱議程「屆屆清」，最後只可「等運到」，待官員處理問題：「但係啲官員唔去跟進……咁啲區議員有啲新嘅、有啲唔記得再提呢個動議出嚟，就以為佢哋自動波做咗，咪冇再特別走出嚟呢個問題囉。好啦，2020年又再嚟過，議員又關注。關注咗提咗文件，佢哋部門又求其『行（貨回）』答，答完之後，跟住2023年又來了。」

她說，2021年多名區議員辭職或被取消資格，黃大仙區只剩譚香文及廖成利，無法召開黃大仙區議會大會會議之餘，負責討論渠務事宜的政府及公用機構工程計劃工作小組，亦只有譚香文一人，未能跟進渠務翻新工程，加上疫情影響，多項工程停工。

黃大仙區議員譚香文。（資料圖片／黃寶瑩攝）

譚香文坦言，區議會屬於諮詢架構，形容是「冇牙嘅部門」，當年只可向政府查詢及要求政府作出工作，為沒有實權向政府追究，「一個諮詢架構，我畀咗意見你政府，政府就去吸納、接受你嘅意見、唔接受你嘅意見，係佢有個權，係唔可以質疑佢。」

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