禁蒙面法｜女子需服藥不宜入教導所　官稱判監是唯一選項囚31.5月

政府於2019年10月宣布實施禁蒙面法，翌日灣仔有示威者聚集，多人事後被控暴動罪。其中一名案發時年僅16歲的少女早前承認暴動罪，獲法庭批准索取教導所報告，惟報告指她因患情緒病需服用重劑精神科藥物，不適宜入教導所。案件延至今日（18日）在西九龍法院（暫代區域法院）判刑，暫委法官梁嘉琪指，報告清楚指出被告沒有能力跟從教導所的訓練，偏離報告建議並不能達至拘留目的，亦不合乎對她個人及社會利益，判監是唯一選項，判她入獄31個月2周。



被告曾令兒（現20歲），早前承認於2019年10月6日，在灣仔杜老誌道近軒尼詩道交界，及史釗域道及堅拿道西之間的一段軒尼詩道參與暴動。

2019年10月5日《禁蒙面法》生效後，多區出現示威及衝突。(詳看下圖)。

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父指被告思想單純易受媒體影響

梁官判刑時引述被告的醫療報告，指她8歲時已被診斷有情緒紊亂，就讀中三時因被欺負出現自殺念頭，其後確診焦慮症、恐懼症及持續抑鬱，需求診臨床心理科及服用藥物。被告父親亦在求情信透露，女兒小學起患抑鬱及社交障礙，因思想單純和容易受媒體影響而犯案。

與其他示威者相互支持和鼓勵

梁官續指，本案發生在公共秩序失序之時，當日約有500名示威者參與灣仔區暴動，歷時42分鐘。他們佔據多條行車線，並挖路磚、用路牌等築起路障，亦有焚燒雜物。暴動期間，有示威者使用鑽地車破壞馬路，另有人向警方投擲汽油彈。若非警方推進，示威者根本沒有退散跡象。雖然沒有證據顯示被告何時到達暴動範圍，但她與其他示威者亦是互相支持鼓勵的關係。

服藥後未能跟隨教導所訓練

至於法庭早前先後替被告索取兩份教導所報告，均評定她服用的精神科藥物，會出現一系列副作用，包括專注力下降、心悸、有睡意等，使她沒有能力跟隨教導所訓練，例如：密集式步操及其他教育職訓，因此不建議判入教導所。梁官指出，雖然辯方希望法庭偏離報告建議，但報告清楚指出，以被告的醫療及精神狀況而言，判處教導所不能達至拘留目的，亦不符合對她個人及社會的整體利益，故只會考慮判監。考慮到被告年輕，年幼時又被診斷有情緒紊亂，酌情扣減至監禁31個月兩周。

同案另7被告已判刑

同案另涉8名被告，除了一人審訊後獲判無罪，其餘7人被裁定罪成，當中3名案發時未滿21歲的男女獲判入教導所，餘下4人分別判囚50至51個月。

案件編號：DCCC283/2020