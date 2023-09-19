玫瑰崗學校︱道明會曾考慮委其他教會接辦　最終拍板道爾頓最適合

玫瑰崗學校上周宣布與香港道爾頓學校合併，並於三年後停辦資助中學，現時中一至中三學生升中四時必須轉校，停辦決定引起師生及家長不滿。辦學團體道明會今日（19日）透過公關回覆稱，作出決定前徵求了天主教香港教區教育辦公室及其他在這方面有經驗的人士和組織的意，亦曾考慮其他辦學團體接辦玫瑰崗學校，但最後得出道爾頓是最能繼承玫瑰崗學校的願景和使命機構的結論。



據了解，校方未有計劃改變合併及停辦中學計劃，正協助學生找合適學校轉校。



▼9月16日 玫瑰崗學校家長會▼



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道明會：曾徵求天主教教區意見

道明會表示，作出停辦玫瑰崗中學及由道道爾頓接辦幼稚園和玫瑰崗玫瑰崗學校的決定之前，徵求了天主教香港教區教育辦公室及其他在這方面有經驗的人士和組織的意見。該會表示，曾考慮過由其他天主教或非天主教辦學團體接辦玫瑰崗學校，但最後得出的結論是，道爾頓學校是最能繼承玫瑰崗學校的願景和使命的機構。

至於由何時計劃放棄營辦、會否延後停辦中學及會否將校舍出租就未有再作出回應。

否認停辦津中如「做生意」：絕對沒有商業考慮

另外，對於被外界批評如「做生意」般決定停辦津中，道明會表示作為非牟利宗教機構，強調「絕對沒有商業考慮」，並解釋選擇道爾頓作為新的辦校團體，是欣賞道爾頓團隊的誠意魄力和其以兒童為本，推動自主學習的前膽辦學理念。

道明會又強調道爾頓和玫瑰崗擁有相同價值觀，並承諾會傳承玫瑰崗傳統，包括在校名中保留「玫瑰崗」名稱，以及設立「校史館」展示學校歷史和文化，以及保護聖像和地標，小聖堂繼續為師生和社區主持供彌撒和為學生宗教輔導。